Что хочет Путин в обмен на ядерное разоружение России: в чем опасность для Украины
НОВОСТИ

Что хочет Путин в обмен на ядерное разоружение России: в чем опасность для Украины

Россия и США могут объявить о частичном сокращении количества боеголовок, которые выдадут за победу

22 сентября 2025, 16:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о выходе России из договоров о ракетах средней и меньшей дальности, но на самом деле это не пустые слова, а часть договоренностей, достигнутых между ним и Трампом в Анкоридже. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Что хочет Путин в обмен на ядерное разоружение России: в чем опасность для Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политолог отметил, что сразу после встречи на Аляске Путин стал говорить о необходимости сокращения ядерного оружия. В этом разрезе мы услышали новую порцию заявлений. По факту это продолжение этого трека.

"Суть этой игры очень проста: Россия и США могут объявить о частичном сокращении количества боеголовок или наоборот, выдадут за победу, что не будет наращивания количества боеголовок, но эту историю Трамп сможет продать в США. Он ведь не только остановил семь войн, он еще и остановил ядерную войну", – отметил политолог.

По его словам, частью этих договоренностей также является Беларусь. Россияне под шумок пообещали не размещать там ядерку в обмен на определенное потепление, но для нас важно другое – Беларусь была пробным шаром, где обе стороны на деле продемонстрировали, что готовы идти на определенные шаги и соблюдать договоренности.

"Во всей этой схеме есть одна проблема – Китай, довольно жестко объявивший сразу после Аляски, что не будет играть в эту игру. Но, похоже, Путина это не останавливает. Для него очень важна диверсификация его отношений между США и Китаем. Как экономическая, так и политическая. Похоже, Путин не готов так легко впасть в китайские объятия, как это до последнего времени казалось. Что хочет Путин взамен? К сожалению, он хочет усиления давления со стороны США на Украину по выходу из Донбасса", – констатировал Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на любые угрозы. По его словам, этот ответ будет "не на словах", а благодаря "военно-техническим мероприятиям".

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.




