Что хочет Путин в обмен на ядерное разоружение России: в чем опасность для Украины

Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о выходе России из договоров о ракетах средней и меньшей дальности, но на самом деле это не пустые слова, а часть договоренностей, достигнутых между ним и Трампом в Анкоридже. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, что сразу после встречи на Аляске Путин стал говорить о необходимости сокращения ядерного оружия. В этом разрезе мы услышали новую порцию заявлений. По факту это продолжение этого трека.
По его словам, частью этих договоренностей также является Беларусь. Россияне под шумок пообещали не размещать там ядерку в обмен на определенное потепление, но для нас важно другое – Беларусь была пробным шаром, где обе стороны на деле продемонстрировали, что готовы идти на определенные шаги и соблюдать договоренности.
Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ сделал ряд заявлений, в частности в очередной раз обвинил Запад якобы в "деградации" ситуации в мире, а также напомнил об окончании договора о ядерном разоружении.