Що хоче Путін в обмін на ядерне роззброєння Росії: у чому небезпека для України
Що хоче Путін в обмін на ядерне роззброєння Росії: у чому небезпека для України

Росія та США можуть оголосити про часткове скорочення кількості боєголовок, що видадуть за перемогу

22 вересня 2025, 16:05
Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про вихід Росії з договорів про ракети середньої та меншої дальності, але насправді – це не пусті слова, а частина  домовленостей, які були досягнуті між ним та Трампом в Анкориджі. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Що хоче Путін в обмін на ядерне роззброєння Росії: у чому небезпека для України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначив, що відразу після зустрічі на Алясці Путін почав говорити про необхідність скорочення ядерної зброї. У цьому розрізі сьогодні ми почули нову порцію заяв. По факту це продовження цього треку.

"Суть цієї гри дуже проста: Росія та США можуть оголосити чи то про часткове скорочення кількості боєголовок чи навпаки, видадуть за перемогу, що не буде нарощування кількості боєголовок, але цю історію Трамп зможе продати в США. Адже він не тільки зупинив сім воєн, він ще й зупинив ядерну війну", – зазначив політолог. 

За його словами, частиною цих домовленостей, також є Білорусь. Росіяни під шумок пообіцяли не розміщувати там ядерку в обмін на певне потепління, але для нас важливо інше – Білорусь була пробною кулею, де обидві сторони на ділі продемонстрували, що готові йти на певні кроки і дотримуватися домовленостей. 

"В усій цій схемі є одна проблема – Китай, який доволі жорстко оголосив відразу після Аляски, що не буде грати в цю гру. Але схоже, Путіна це не зупиняє. Для нього вкрай важлива диверсифікація його стосунків між США і Китаєм. Як економічна так і політична. Схоже, Путін не готовий так легко впасти в китайські обійми, як це до останнього часу здавалося. Що хоче Путін взамін? На жаль, він хоче посилення тиску зі сторони на США на Україну по виходу з Донбасу", – констатував Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які загрози. За його словами ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам". 

Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ, зробив ряд заяв, зокрема вкотре звинуватив Захід нібито у "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.




