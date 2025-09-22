Що хоче Путін в обмін на ядерне роззброєння Росії: у чому небезпека для України

Рубрики
Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про вихід Росії з договорів про ракети середньої та меншої дальності, але насправді – це не пусті слова, а частина домовленостей, які були досягнуті між ним та Трампом в Анкориджі. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Політолог зазначив, що відразу після зустрічі на Алясці Путін почав говорити про необхідність скорочення ядерної зброї. У цьому розрізі сьогодні ми почули нову порцію заяв. По факту це продовження цього треку.
За його словами, частиною цих домовленостей, також є Білорусь. Росіяни під шумок пообіцяли не розміщувати там ядерку в обмін на певне потепління, але для нас важливо інше – Білорусь була пробною кулею, де обидві сторони на ділі продемонстрували, що готові йти на певні кроки і дотримуватися домовленостей.
Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ, зробив ряд заяв, зокрема вкотре звинуватив Захід нібито у "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.