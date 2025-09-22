logo_ukra

Путін пригрозив світу ядерною зброєю: заява диктатора

Володимир Путін виступив на Раді безпеки РФ, де знову почав лякати світ ядерною зброєю.

22 вересня 2025, 15:12
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які загрози. За його словами ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам". 

Путін пригрозив світу ядерною зброєю: заява диктатора

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ, зробив ряд заяв, зокрема вкотре звинуватив Захід нібито у "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.

"Ситуація у сфері стратегічної стабільності продовжує деградувати. Внаслідок руйнівних кроків Заходу було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю. Росія неодноразово говорила про проблеми у сфері стратегічної стабільності", — сказав Путін.

Свій виступ російський диктатор продовжив погрозами, зокрема вказав на можливість застосувати військову силу.

"Росія готова відповісти на будь-які стратегічні погрози, причому не на словах, а військово-технічними заходами. Росія впевнена у надійності та ефективності своїх сил стримування", — заявив Путін та одразу додав, що Москві важливі також "переваги політико-дипломатичного розв'язання питань".

Також Путін вказав на двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. За його словами, цей договір ДСНО закінчується у 2026 році, що "означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал", однак Путін додав, що нібито "Росія не зацікавлена в гонці озброєнь".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні відреагували на "важливу" заяву Путіна.

Також "Коментарі" писали, що у Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів щодо війни.



