Путін пригрозив світу ядерною зброєю: заява диктатора

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова відповісти на будь-які загрози. За його словами ця відповідь буде "не на словах", а завдяки "військово-технічним заходам".
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ, зробив ряд заяв, зокрема вкотре звинуватив Захід нібито у "деградації" ситуації у світі, а також нагадав про закінчення договору про ядерне роззброєння.
Свій виступ російський диктатор продовжив погрозами, зокрема вказав на можливість застосувати військову силу.
Також Путін вказав на двосторонній договір між Росією та США про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. За його словами, цей договір ДСНО закінчується у 2026 році, що "означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал", однак Путін додав, що нібито "Росія не зацікавлена в гонці озброєнь".
