Что известно о бывшей жене Путине: где она сейчас

Людмила Путина более 30 лет была единственной официальной супругой Владимира Путина, родила двух дочерей и сопровождала его на ключевых этапах политической карьеры. Однако после развода в 2013 году ее жизнь кардинально изменилась и она исчезла из публичного пространства.

Людмила и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Людмила Путина (в девичестве Шкребнева) родилась 6 января 1958 года в Калининграде. В юности работала почтальоном, санитаркой, токаркой, а впоследствии стюардессой. Окончила Ленинградский государственный университет, где изучала филологию и преподавала немецкий язык.

С Владимиром Путиным она познакомилась в начале 1980-х на концерте Аркадия Райкина, а в 1983 году пара вышла замуж.

28 июля 1983 Владимир Путин и Людмила расписались

В браке у них родились две дочери Мария и Екатерина Путины, о жизни которых Кремль традиционно не распространяет информацию.

Людмила и Владимир Путин. Фото: AFP

По данным СМИ, проблемы между Людмилой и Владимиром Путиным могли начаться еще в начале 2000-х, когда российский диктатор познакомился с Алиной Кабаевой. Считается, что она родила ребенка от главы Кремля. В 2013 году супруги Путиных публично объявили о разводе и организовали для этого специальное мероприятие после похода на балет.

"Я соглашаюсь со словами Владимира Владимировича. Это было действительно наше общее решение. Наш брак закончился. Это связано с тем, что мы почти не видимся", — сказала Людмила.

Через три года, в 2016 году Людмила Путина вышла замуж за предпринимателя Артура Очеретного, который на 18 лет младше ее. Супруги избегают публичности.

Первая жена Путина. Фото: Associated Press

Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что после развода Людмила Путина получила значительные активы: элитную недвижимость в России и за рубежом, в частности, виллу в Биаррике и коммерческие объекты в центре Москвы. Вместе со своим нынешним мужем она инвестирует в недвижимость в Западной Европе, что, по мнению фонда, возможно, благодаря финансовой поддержке Путина.

Сегодня 68-летняя бывшая супруга Путина почти не появляется в информационном поле.

