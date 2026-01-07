Що відомо про колишню дружину Путіна: де вона зараз

Людмила Путіна понад 30 років була єдиною офіційною дружиною Володимира Путіна, народила двох доньок і супроводжувала його на ключових етапах політичної кар’єри. Однак після розлучення у 2013 році її життя кардинально змінилося і вона зникла з публічного простору.

Людмила та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Людмила Путіна (у дівоцтві Шкребньова) народилася 6 січня 1958 року в Калінінграді. В юності працювала листоношею, санітаркою, токаркою, а згодом стюардесою. Закінчила Ленінградський державний університет, де вивчала філологію та викладала німецьку мову.

З Володимиром Путіним вона познайомилася на початку 1980-х на концерті Аркадія Райкіна, а у 1983 році пара одружилася.

28 липня 1983 року Володимир Путін та Людмила розписалися

У шлюбі в них народилися дві доньки Марія та Катерина Путіни, про життя яких Кремль традиційно не поширює інформацію.

Людмила та Володимир Путін. Фото: AFP

За даними ЗМІ, проблеми між Людмилою та Володимиром Путіним могли початися ще на початку 2000-х, коли російський диктатор познайомився з Аліною Кабаєвою. Вважається, що вона народила дитину від очільника Кремля. У 2013 році подружжя Путіних публічно оголосило про розлучення та організувало для цього спеціальний захід після походу на балет.

"Я погоджуюся зі словами Володимира Володимировича. Це було справді наше спільне рішення. Наш шлюб закінчився. Це пов'язано з тим, що ми майже не бачимося", — сказала тоді Людмила.

Через три роки, у 2016 році Людмила Путіна вийшла заміж за підприємця Артура Очеретного, який на 18 років молодший за неї. Подружжя уникає публічності.

Перша дружина Путіна. Фото: Associated Press

Фонд боротьби з корупцією повідомляв, що після розлучення Людмила Путіна отримала значні активи: елітну нерухомість у Росії та за кордоном, зокрема віллу у Біарриці та комерційні об’єкти в центрі Москви. Разом зі своїм нинішнім чоловіком вона інвестує в нерухомість у Західній Європі, що, на думку фонду, можливо завдяки фінансовій підтримці Путіна.

Сьогодні 68-річна колишня дружина Путіна майже не з’являється в інформаційному полі.

