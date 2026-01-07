Що відомо про колишню дружину Путіна: де вона зараз

Рубрики
Людмила Путіна понад 30 років була єдиною офіційною дружиною Володимира Путіна, народила двох доньок і супроводжувала його на ключових етапах політичної кар’єри. Однак після розлучення у 2013 році її життя кардинально змінилося і вона зникла з публічного простору.
Людмила та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Людмила Путіна (у дівоцтві Шкребньова) народилася 6 січня 1958 року в Калінінграді. В юності працювала листоношею, санітаркою, токаркою, а згодом стюардесою. Закінчила Ленінградський державний університет, де вивчала філологію та викладала німецьку мову.
З Володимиром Путіним вона познайомилася на початку 1980-х на концерті Аркадія Райкіна, а у 1983 році пара одружилася.
28 липня 1983 року Володимир Путін та Людмила розписалися
У шлюбі в них народилися дві доньки Марія та Катерина Путіни, про життя яких Кремль традиційно не поширює інформацію.
Людмила та Володимир Путін. Фото: AFP
За даними ЗМІ, проблеми між Людмилою та Володимиром Путіним могли початися ще на початку 2000-х, коли російський диктатор познайомився з Аліною Кабаєвою. Вважається, що вона народила дитину від очільника Кремля. У 2013 році подружжя Путіних публічно оголосило про розлучення та організувало для цього спеціальний захід після походу на балет.
Через три роки, у 2016 році Людмила Путіна вийшла заміж за підприємця Артура Очеретного, який на 18 років молодший за неї. Подружжя уникає публічності.
Перша дружина Путіна. Фото: Associated Press
Фонд боротьби з корупцією повідомляв, що після розлучення Людмила Путіна отримала значні активи: елітну нерухомість у Росії та за кордоном, зокрема віллу у Біарриці та комерційні об’єкти в центрі Москви. Разом зі своїм нинішнім чоловіком вона інвестує в нерухомість у Західній Європі, що, на думку фонду, можливо завдяки фінансовій підтримці Путіна.
Сьогодні 68-річна колишня дружина Путіна майже не з’являється в інформаційному полі.
