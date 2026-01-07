Путін "пояснив", за чиїм дорученням веде війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін уперше за кілька тижнів з’явився у публічному просторі після різдвяного богослужіння в Підмосков’ї, де зробив заяву щодо війни проти України. За його словами, російські військові нібито виконують "місію за дорученням Господа", захищаючи батьківщину та "рятуючи народ".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кремль поширив відео з храму великомученика Георгія Побідоносця, розташованого на території військової частини ГРУ. На кадрах Путін перебуває в оточенні військових та дітей, яким він пояснює, що агресія проти України має нібито духовне виправдання. Російських солдатів він назвав людьми, які в усі часи виконували "світлу місію" захисту держави, і закликав дітей "пишатися" своїми батьками, що беруть участь у бойових діях.

"Воїни Росії, вони завжди ніби за дорученням Господа виконують цю саму місію – захисту вітчизни та її людей, порятунок батьківщини та її людей. І за всіх часів у Росії так і ставилися до воїнів своїх, як до тих людей, які нібито за дорученням Господа виконують цю світлу місію", – заявив Путін.

Ще раніше 31 грудня минулого року у новорічному зверненні Путін заявляв, що росіяни "вірять у бійців СВО" та майбутню перемогу.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Путін оголосив про початок проведення "спеціальної військової операції" з метою "демілітаризації та денацифікації України". Згодом до цих термінів у Кремлі додавали інші причини, зокрема про нібито захист російської мови та церкви, а також для "безпеки" та "порятунку" РФ через розширення НАТО та вигадали конструкт про "першопричини" війни.

