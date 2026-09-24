Что Кремль скрывает от россиян уже пять лет с начала войны

Россияне все острее ощущают последствия войны против Украины в собственных кошельках. Сравнение реальных чеков из российских магазинов, приведенное The New York Times, показывает существенное удорожание базовых продуктов за годы полномасштабной войны.

Цены в России растут

Журналист американского издания, работающий в России с 2021 года, сохранил чеки и сравнил цены до начала полномасштабного вторжения и после него. По приведенным данным, с января 2022 по июль 2026 года средняя цена говядины выросла на 76%, свежего кофе на 81%, а сливочного масла и молока почти на 50%.

Еще более показателен пример бананов. По данным NYT, в конкретном магазине их цена с августа 2022 года по сентябрь 2026 года выросла вдвое.

Цены в России растут: что Кремль не показывает гражданам

Подорожание касается не только продуктов. Россияне платят больше за топливо, коммунальные услуги, налоги и обслуживание жилья. В результате даже стабильный доход для части населения уже не гарантирует прежний уровень жизни.

37-летний маркетинговый директор Екатерина рассказала изданию, что раньше могла откладывать часть зарплаты на отпуск или другие нужды, но в начале 2026 года свободных денег практически не осталось.

Учитель истории из Нижегородской области Андрей отметил, что государственные зарплаты не успевают за ростом цен. По его словам, дохода в 42-45 тысяч рублей в месяц недостаточно, учитывая нынешнюю стоимость продуктов, одежды и электроники.

Экономист Андрей Бархота, цитируемый NYT, считает, что официальный показатель инфляции не отражает реального давления на беднейшие домохозяйства. Для жителей сельских регионов с доходами ниже среднего он оценивает фактический рост цен за последние 12 месяцев в 25–45%.

Среди причин экономист называет последствия войны, санкции, дефицит работников и переход России к военной экономике. Дополнительное давление создает рост налогов, коммунальных платежей и проблемы с топливом. Таким образом, война для значительной части россиян проявляется не только в военных расходах государства, но и в ежедневном росте стоимости обычной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россию накрыл самый крупный картофельный кризис за последние 20 лет.