Как долго протянет Путин и его режим – что приблизит его падение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям итальянских СМИ во время официального визита в Италию подчеркнул, что действующий лидер государства-агрессора Владимир Путин своим пребыванием в должности президента и продолжением своей политики всё больше изолирует РФ от цивилизованного мира. Сам Путин тем временем всячески пытается остановить бегство россиян из страны. Какие, скорее всего, перспективы путинского режима в ближайшем будущем? Какие факторы приблизят его падение? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Перспектив у путинского режима нет

Политолог Дмитрий Воронков поделился таким мнением:

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"Безусловно, РФ всё больше уходит в изоляцию. Естественно, этому способствует то, что она не прекращает агрессию против Украины, не прекращает ракетные удары по мирному населению. Каждый день всё больше отдаляет Россию от цивилизованного мира. Стена лишь растет".

И в этом смысле эксперт считает показательным "представительство" иностранных делегаций в Москве 9 мая.

"Вассальный самопровозглашенный президент Беларуси. Зависящий от поддержки РФ в противостоянии с Азербайджаном армянский премьер. Ряд лидеров Центральной Азии. Все – представители бывших советских республик. Ни одного лидера Запада или даже более-менее лояльного к РФ – Глобального Востока и Юга. Очень убогое зрелище. Лишь бы Путин не оказаться в одиночестве", – отмечает Дмитрий Воронков.

Перспектив у путинского режима нет, уверен он. Сам Путин, по словам эксперта, особенно после решения Международного уголовного суда выдать ордер на его арест, стал настолько токсичен, что любой следующий правитель РФ, скорее всего, будет стараться абстрагироваться – и от него, и от его режима.

"Как долго протянет еще Путин и его клика? Сложно сказать. Его может постигнуть и внезапная смерть по как бы естественным причинам. Особенно, если переволнуется из-за успешного украинского наступления. Вариант переворота пока не просматривается. Кремлю на данный момент удается (хоть далеко не так, как раньше) удерживать контроль за силовиками и народом. Однозначно – крах этого режима будут приближать и ухудшающееся (в том числи из-за санкций) социально-экономическое положение РФ, и успешные действия ВСУ. Эффективные наступательные действия украинской армии станут тем ударом, который окончательно расшатает путинский трон – и сама российская элита будет заинтересована в его скорейшем падении", – констатирует политолог.

При провалах, при всё более явном преимуществе ВСУ, положение дел для путинского режима становится угрожающим

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что перспективы путинского режима выглядят более чем печально.

"Российские элиты всё более явно разделяются на условных "ястребов" и "голубей". На тех, кто поддерживает так называемую "специальную военную операцию" (по сути – войну с Украиной), и тех, кто пусть и негласно, но – против этого. Последние понимают, что путинская власть, российская военщина стали в мире токсичными, позорными. РФ исключена из многих международных организаций (к сожалению, пока оставаясь в ООН и его Совбезе), Путин не приглашается ни на какие саммиты, против его режима, его ближайшего круга вводится всё больше санкций. А из Гааги летя уже "черные метки" в виде ордеров на арест. Неудивительно, что мировые лидеры не хотят иметь ничего общего с такой путинской Россией. Неудивительно и то, что вменяемая часть российских элит не хочет дальнейшей изоляции и превращения РФ в вариант Северной Кореи", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что срок существования путинского режима напрямую зависит от положения дел на российско-украинском фронте.

"При неких успехах, Путин и Ко имеют шанс еще какое-то время прибывать у власти. Но при провалах, при всё более явном преимуществе ВСУ (а так и будет), положение дел для путинского режима становится угрожающим. В телефонных разговорах между российскими олигархами, в открытых призывах того же главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина всё чаще звучит тезис о необходимости свернуть т.н. "СВО", пока она не привела к окончательному краху российской армии, а за ней и собственно РФ. Ненависть всех ко всем растет, ищут и будут искать "козлов отпущения". Масла в огонь подольют инвалиды, вернувшиеся с войны, просто "ветераны", жаждущие выместить на ком-то злобу, коллаборанты, бегущие в РФ с деоккупированных территорий, – прогнозирует Влад Волошин. – Российское общество начинает понимать все ужасы, которые приносит ему эта войны, развязанная путинским режимом во многом руководствовавшимся при этом имперскими мечтами и фантомными болями этого самого общества. Удержаться Путин и его шайку смогут лишь если будут побеждать. Поражения ему не простят. Как и самой этой войны. А мы и наши союзники таких шансов им не дадим. Человеконенавистнический, людоедский режим не имеет права на существование. Сперва нужно справиться с ним, а потом уж лечить больное нацизмом (рашизмом) российское общество. Так было в свое время с Германией после Гитлера. Так будет и с Россией после Путина".

Проигрыш России в войне против Украины может привести к скорому краху всей системы власти страны-агрессора

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов поделился таким комментарием:

"Как лицо, более чем заинтересованное в падении Путина, могу быть субъективным. Я не могу увидеть своих родных, находящихся в Дагестане. И понимаю, что смогут туда поехать лишь после краха нынешней российской власти. Именно режима. А не просто Путина".

По словам нардепа, есть надежда, что это произойдет в обозримом будущем.

"Проигрыш России в войне против Украины (а в лице Украины – против всего демократического мира) может привести к скорому краху всей системы власти страны-агрессора. Надеемся, так и будет. И чем скорее – тем лучше для всех", – констатирует Муса Магомедов.

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