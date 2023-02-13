Несколько регионов России планируют провести референдум о независимости

В Брюсселе прошел пятый форум свободных народов пост-России. В ходе обсуждения была поднята тема освобождения угнетенных наций, регионов и общая идея деколонизации России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт форума.

Порабощенные народы хотят провести референдум за независимость от РФ

Форум свободных народов пост-России прошел в конце января у здания парламента Европы. Событие произошло при участии чеченского, бурятского, татарского, башкирского, ойратского (калмыкского) и других народов.

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Во время встречи депутат Европарламента Анна Фотига поддержала инициативу угнетенных народов и отметила, что во многом их независимость зависит от войны в Украине, поэтому чиновник попросила помогать стране.

В результате встречи была принята совместная декларация по нескольким пунктам. Основные положения касаются деколонизации России, а также права каждого народа быть свободными и независимыми. Кроме того, представители пяти регионов РФ заявили о начале подготовки к референдуму: Урал, Кенигсберг, Ингрия, Сибирь и Кубань.

"Довольно кормить Москву! Хватит дохнуть за Кремль! Выход только один – голосуй за Независимость своих республик! Выбирай счастливое будущее для себя и своих детей!", — заявили представители народов на форуме.

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