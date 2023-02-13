Несколько регионов России планируют провести референдум о независимости

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Slava Kot
В Брюсселе прошел пятый форум свободных народов пост-России. В ходе обсуждения была поднята тема освобождения угнетенных наций, регионов и общая идея деколонизации России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт форума.
Порабощенные народы хотят провести референдум за независимость от РФ
Форум свободных народов пост-России прошел в конце января у здания парламента Европы. Событие произошло при участии чеченского, бурятского, татарского, башкирского, ойратского (калмыкского) и других народов.
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Во время встречи депутат Европарламента Анна Фотига поддержала инициативу угнетенных народов и отметила, что во многом их независимость зависит от войны в Украине, поэтому чиновник попросила помогать стране.
В результате встречи была принята совместная декларация по нескольким пунктам. Основные положения касаются деколонизации России, а также права каждого народа быть свободными и независимыми. Кроме того, представители пяти регионов РФ заявили о начале подготовки к референдуму: Урал, Кенигсберг, Ингрия, Сибирь и Кубань.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский Метрополитен-музей дерусифицировал украинских художников, в частности Айвазовского, Куинджи и Репина. Кроме того, музей сменил название одной из картин французского художника Дега.
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