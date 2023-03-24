Что не так с Черноморским флотом РФ

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Моесеенко Валентина
Перед началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Россия имела преимущество украинскому флоту. У нее было более 70 кораблей в акватории Черного моря и вспомогательные. Это был весь флот — вспомогательные, боевые, минные тральщики. Все вместе. Но сейчас в результате действий украинских защитников эффективность Черноморского флота РФ снижена. Об этом в Телеэфире сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".
Роль Черноморского флота РФ на сегодняшний день во многом нивелируется
Так он прокомментировал информацию, что год назад украинские воины уничтожили во временно оккупированном Бердянске Запорожской области десантный российский корабль.
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Эксперт подтвердил, что они это делают со стороны Феодосии, скрываясь за временно оккупированным полуостровом.
Он отметил, что использование украинскими защитниками морских дронов достаточно эффективно, и выразил уверенность, что ВСУ будут использовать их в дальнейшем, этот компонент будет развиваться.
Как писали "Комментарии", в Крыму участился "хлопок". На днях гремело в Джанкое, затем – в Севастополе.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия попытается наступать снова. Тем не менее наступательного ресурса РФ хватит не более чем на неделю.
Читайте на сайте "Комментарии" — что такое тайный флот Кремля и что за этим стоит.
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