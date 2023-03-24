Что не так с Черноморским флотом РФ

Перед началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Россия имела преимущество украинскому флоту. У нее было более 70 кораблей в акватории Черного моря и вспомогательные. Это был весь флот — вспомогательные, боевые, минные тральщики. Все вместе. Но сейчас в результате действий украинских защитников эффективность Черноморского флота РФ снижена. Об этом в Телеэфире сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".



Роль Черноморского флота РФ на сегодняшний день во многом нивелируется

Так он прокомментировал информацию, что год назад украинские воины уничтожили во временно оккупированном Бердянске Запорожской области десантный российский корабль.

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“Помимо поврежденных и потерянных тогда кораблей, есть еще потеря флагмана ЧФ крейсера “Москва”, есть еще вспомогательные суда, которые осуществляли доставку средств противовоздушной обороны, таких как ЗРК “Тор” и других, на остров Змеиный, когда там находились российские военные. И поражены еще раньше суда в Севастопольской бухте. Мы можем говорить об эффекте, о пользе. Эффективность сегодня — что могут сделать российские корабли? Кроме того, выйти в акваторию Черного моря и еще пока есть "Калибры", и осуществить обстрел украинской территории — больше ничего", — сказал Мусиенко.

Эксперт подтвердил, что они это делают со стороны Феодосии, скрываясь за временно оккупированным полуостровом.

“Конечно, “Калибры” представляют угрозы, их в достаточной степени сбивают наши средства ПВО, но это еще угроза. Но взорвать десант российские войска не могут. Зачем им большие десантные катера, они неэффективны, они не могут их использовать. Второе — подойти и осуществить обстрел с моря корабельной артиллерией они тоже не могут, потому что будут уничтожены противокорабельными ракетами ВМС Украины. Подойти и устроить какую-нибудь блокаду где-то, заблокировать они тоже не могут, потому что есть противокорабельные ракеты и надводные дроны”, — говорит руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что использование украинскими защитниками морских дронов достаточно эффективно, и выразил уверенность, что ВСУ будут использовать их в дальнейшем, этот компонент будет развиваться.

“И это будет фактически приковывать Черноморский флот к Севастопольской бухте. Таким образом нивелируя его роль. Фактически мы видим, что его роль сегодня во многом нивелируется”, — подытожил Александр Мусиенко.

Как писали "Комментарии", в Крыму участился "хлопок". На днях гремело в Джанкое, затем – в Севастополе.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия попытается наступать снова. Тем не менее наступательного ресурса РФ хватит не более чем на неделю.

Читайте на сайте "Комментарии" — что такое тайный флот Кремля и что за этим стоит.