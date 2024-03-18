Что остановит Путина: существует только один вариант

Запад почти не способен повлиять на ситуацию внутри России, поэтому лучше всего, что он может сделать, чтобы предотвратить шестой срок Владимира Путина, это помочь Украине выиграть войну. Об этом пишет британское издание Financial Times.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Financial Times отмечает, что Путин впервые был избран на фактически свободных выборах 24 года назад. Однако пятый срок российского диктатора лишь свидетельствует о вреде, который он наносит стране: подавил политическую конкуренцию, упустил шанс использовать высокие доходы от продажи природных ресурсов на развитие страны, а также начал полномасштабную войну в Европе.

"Все это трагедия, прежде всего, для народов Украины и России. Но пятый срок Путина – это угроза для Европы и мира", – пишет британское издание.

FT указывает, что санкции против России, запрет на российские энергетические ресурсы, отток иностранных компаний будет иметь огромные последствия для России в долгосрочной перспективе, даже после окончания войны. Однако сегодня Россия способна обходить санкции и перевела экономику в режим войны. Кроме того, Россия пытается компенсировать свои потери партнерством с Китаем, а также странами, которые могут предоставить оружие: КНДР и Иран.

Британское издание считает, что Запад прямо не способен повлиять на изменение режима в России. Единственным выходом из этого положения будет победа Украины в войне, которая станет крахом для Путина.

"Наибольшая задача — восстановить западную оборону как фактор сдерживания, в частности, чтобы оказать Украине всю необходимую поддержку. Сделать так, чтобы Путин не победил там. Провал его неудачной войны остается единственным способом, который, скорее всего, помешает ему продлить свой пятый срок до шестого", — заключает Financial Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин не возразил, что в будущем может произойти война между Россией и НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Финляндии отреагировали на "выборы" в России и считают, что ситуация тает намного хуже из-за переизбрания Путина.