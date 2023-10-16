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Что происходит с рублем в РФ – помогают ли попытки Путина поддержать его валютными ограничениями

Рубль продолжает падать - валютные ограничения не работают

сегодня, 13:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня утренняя сессия на Московской бирже открылась очередным обвалом рубля, вопреки вступлению в силу указа президента РФ Владимира Путина, обязавшего экспортеров размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% от этого на внутреннем рынке.

Что происходит с рублем в РФ – помогают ли попытки Путина поддержать его валютными ограничениями

Рубль. Фото: из открытых источников

Рубль показывает негативную динамику к основным валютам, несмотря на сформированный за выходные спрос на иностранную валюту, и значительно подорожавшую по итогам пятницы нефть.


На момент открытия биржи, пара доллар/рубль котировалась по 97,44, соответственно рубль потерял 0,2%.

Пара евро/рубль котировалась по 102,69, итого рубль потерял 0,5%.

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Также издание "Комментарии" сообщало — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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