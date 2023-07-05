«СВО» идет по плану – в России рубль уже обновляет рекорды марта 2022 года

Российский рубль не прекращает свое падение, обновляя минимумы впервые с конца марта 2022 года. Как передает портал "Комментарии", это следует из данных Московской биржи.

Рубль. Фото: из открытых источников

По состоянию на 5 июля евро уже поднялся выше 99 рублей – впервые с 29 марта 2022 года, а доллар приблизился к 91 рублю.

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Аналитики обращают внимание, что курс рубля начал вызывать беспокойство в российских экономистов в середине июня этого года, когда стала ощутима тенденция, что евро и доллар активно укрепляются.

Толчком для существенного роста курса евро и доллара стали события 24 июня, когда главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроит попытку военного переворота в РФ. На волнующие события в России отреагировали практически все банки, повысив стоимость доллара больше 90 рублей, а стоимость евро в некоторых случаях перевалила даже за 100 рублей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЧВК "Вагнер" после провалившегося мятежа объявили о временной приостановке работы центров по набору сотрудников на 1 месяц. В качестве причин такого шага указан переезд ЧВК в Беларусь и "временное не участие в "специальной военной операции". На территории РФ происходит сворачивание практически всех структур, так или иначе связанных с руководителем вагнеровцев Евгением Пригожиным. В Офисе президента Украины заявляют, что власть в РФ после попытки пригожинского мятежа может оказаться под контролем представителей силовой некой группировки. А вместо явно ослабевшего и заведшего РФ в тупик войны Путина российские элиты могут подыскивать консенсунсную фигуру – и точно не из близкого окружения одряхлевшего диктатора. Как оцениваете происходящее в стране-агрессоре после вагнеровского бунта? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



