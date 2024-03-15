Как сообщили в Российском добровольческом корпусе, губернаторы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт никак не обратили внимание на призыв российских повстанцев организовать эвакуацию мирных граждан из опасных районов.

РДК

Именно поэтому Российский добровольческий корпус призвал Красный Крест приложить усилия и организовать для жителей, живущих на территории проведения боевых действий, "зеленый коридор".

Известно, что 14 марта российские повстанцы сообщили об открытии гуманитарного коридора, действовавшего до 7 часов утра 15 марта, чтобы мирные граждане могли покинуть опасные территории.

Как сообщили в легионе "Свобода России", этим коридором смогли воспользоваться 7600 жителей. Они посоветовали оставшимся в опасных районах людям найти надежные укрытия и оставаться в них. Российские повстанцы сообщили, что 15 марта операция на территории Белгородской и Курской областей по уничтожению военных объектов будет продолжена.

Кроме того, российские повстанцы сообщили, что еще раз откроют гуманитарный коридор для жителей двух областей. Он будет действовать в ночь с 15 на 16 марта – с 21 часов до 7 утра.

При этом, как подчеркнули в украинской разведке, российские власти препятствуют эвакуации, поскольку хотят использовать мирных граждан как живой щит против повстанцев.

Напомним, добровольцы из легиона "Свобода России", "Сибирского батальона" и Российского добровольческого корпуса проводят на территориях Белгородской и Курской областей операцию по уничтожению военных объектов российских военных, которые используют для того, чтобы наносить удары по территории Украины. Они не раз призывали мирных граждан эвакуироваться с опасных территорий.