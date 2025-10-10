logo

Что происходит в РФ из-за войны в Украине: почему Путин может пойти ва-банк
НОВОСТИ

Что происходит в РФ из-за войны в Украине: почему Путин может пойти ва-банк

The Telegraph пишет о том, что украинские удары по нефтепереработкам становятся все более ощутимее для Кремля

10 октября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим оказался в тупиковом положении в войне против Украины. Экономическая война истощает Россию быстрее, чем армия получает преимущество на фронте. Летнее наступление, на которое делали ставку в Кремле, фактически провалилось. Цена за летнюю авантюру Путина более чем серьезная – ежедневно Россия теряла приблизительно 800 солдат, не сумев захватить важные населённые пункты. Тем не менее. Несмотря на патовую ситуацию, Путин может решиться пойти ва-банк. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор отдела мировой экономики газеты The Telegraph Амброуз Эванс-Притчард.

Что происходит в РФ из-за войны в Украине: почему Путин может пойти ва-банк

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что военная экономика России до сих пор работает на полную. Поэтому есть все опасения, что Путин может прибегнуть к новой эскалации, чтобы избежать поражения.

Среди потенциальных целей называют Молдову, Сувалкский коридор или даже эстонскую Нарву, где большинство населения – этнические русские.

Дополнительную опасность представляет возможный неписаный пакт между Москвой и Пекином. По словам источников в кругах безопасности, Си Цзиньпин поддерживает Россию, чтобы США не могли полностью сосредоточиться на Китае.

"Пекину нужно, чтобы Россия оставалась в войне", — открыто заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с представителями ЕС в июле.

Многие аналитики сравнивают нынешнюю ситуацию с Крымской войной XIX века, когда Россия проиграла не из-за военного поражения, а из-за экономического истощения. Тогда царь Николай I также переоценил свои силы, и в конце концов вынужден был принять унизительные условия капитуляции.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин 10 октября отправится на саммит СНГ в Таджикистане, где лидеры стран-членов выразят ему свою поддержку. Однако на практике многие из них отдалились от Москвы из-за войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/authors/a/ak-ao/ambrose-evans-pritchard/
