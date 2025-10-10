Що відбувається в РФ через війну в Україні: чому Путін може піти ва-банк

Путинський режим опинився у глухому становищі у війні проти України. Економічна війна виснажує Росію швидше, ніж армія отримує перевагу фронті. Літній наступ, на який робили ставку у Кремлі, фактично провалився. Ціна за літню авантюру Путіна більш ніж серйозна — щодня Росія втрачала приблизно 800 солдатів, не зумівши захопити важливі населені пункти. Проте. Незважаючи на патову ситуацію, Путін може наважитися піти ва-банк. Як передає портал "Коментарі", про це пише редактор відділу світової економіки газети The Telegraph Амброуз Еванс-Прітчард.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що військова економіка Росії досі працює на повну. Тому є всі побоювання, що Путін може вдатися до нової ескалації, щоб уникнути поразки.

Серед потенційних цілей називають Молдову, Сувалкський коридор або естонську Нарву, де більшість населення – етнічні росіяни.

Додаткову небезпеку становить можливий неписаний пакт між Москвою та Пекіном. За словами джерел у колах безпеки, Сі Цзіньпін підтримує Росію, щоб США не могли повністю зосередитись на Китаї.

"Пекіну потрібно, щоб Росія залишалася у війні", — відкрито заявив міністр закордонних справ КНР Ван І під час зустрічі із представниками ЄС у липні.

Багато аналітиків порівнюють нинішню ситуацію з Кримською війною XIX століття, коли Росія програла не через військову поразку, а через економічне виснаження. Тоді цар Микола I також переоцінив свої сили, і, зрештою, змушений був прийняти принизливі умови капітуляції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін 10 жовтня вирушить на саміт СНД у Таджикистані, де лідери країн-членів висловлять йому свою підтримку. Однак на практиці багато хто з них віддалився від Москви через війну в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".



