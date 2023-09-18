Что произойдет в РФ, если Кадырова не станет – стоит ли переживать Путину

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Кравцев Сергей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров якобы находится в коме. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), смерть Кадырова может привести к дестабилизации в Чечне и стать серьезным ударом по режиму Путина. Действительно ли смерть Кадырова может стать для Кремля серьезной проблемой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает маловероятным, что смерть Кадырова может стать той самой пресловутой соломинкой, которая ломает спину верблюду.
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Во-первых, поясняет он, вероятнее всего, учитывая тот факт, что Кадыров уже давно имеет проблемы со здоровьем, он выбрал себе приемника. Во-вторых, в Чечне очень сильны традиции семьи, поэтому вряд ли найдется кто-то из членов семьи, кто не согласиться решением Кадырова и попробует захватить власть.
Не говоря уже о том, акцентирует он, что такое назначение может вызвать политический кризис в регионе, которые очень быстро перейдет в горячую фазу. Так что рассчитывать на подобное развитие событий не приходится, уверен эксперт.
Но, в то же время, сам факт смерти Кадырова станет позитивным явлением, и Украина сможет получить некоторые преференции от этого, заключает Денис Гороховский.
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:
По мнению эксперта, если Кадырова не станет – и в Чечне начнется дестабилизация в контексте того, что противники семьи Кадырова, которые терпели насилие со стороны этих местных царьков, даже вынуждены были выехать (а таких сотни тысяч), решат поднять тему кровной мести – есть вероятность открытия нового фронта, уже внутри России. И это может оказаться для Путина хуже, чем удар в спину, хуже, чем пригожинский бунт.
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