Что произойдет в РФ, если Кадырова не станет – стоит ли переживать Путину

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров якобы находится в коме. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), смерть Кадырова может привести к дестабилизации в Чечне и стать серьезным ударом по режиму Путина. Действительно ли смерть Кадырова может стать для Кремля серьезной проблемой? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Кадыров. Фото: из открытых источников

В Чечне очень сильны традиции семьи

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает маловероятным, что смерть Кадырова может стать той самой пресловутой соломинкой, которая ломает спину верблюду.

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"Конечно, это сильно повлияет на внутреннюю ситуацию в стране, создаст временную нестабильность. Но лишь временную", – отмечает эксперт.

Во-первых, поясняет он, вероятнее всего, учитывая тот факт, что Кадыров уже давно имеет проблемы со здоровьем, он выбрал себе приемника. Во-вторых, в Чечне очень сильны традиции семьи, поэтому вряд ли найдется кто-то из членов семьи, кто не согласиться решением Кадырова и попробует захватить власть.

"Естественно, что Кремль поддержит кандидатуру, которую выбрал сам Кадыров. Но, если допустить, что он попробует назначить кого-то вне семьи Кадыровых, то нужно помнить, что все ключевые должности в регионе занимают именно родственники Кадырова. Они просто не дадут работать человеку из вне", – поясняет Денис Гороховский.

Не говоря уже о том, акцентирует он, что такое назначение может вызвать политический кризис в регионе, которые очень быстро перейдет в горячую фазу. Так что рассчитывать на подобное развитие событий не приходится, уверен эксперт.

Но, в то же время, сам факт смерти Кадырова станет позитивным явлением, и Украина сможет получить некоторые преференции от этого, заключает Денис Гороховский.

У Путина может не получиться утихомирить ситуацию в Чечне

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

"Даже разговоры о вероятной смерти Кадырова ведут к дестабилизации в самой РФ. Фактор Чечни всегда играл важную роль в контексте сдерживания протестных настроений. Это была своеобразная страшилка. Мол, грозный Рамзан Кадыров придет – порядок наведет. Кто попробует выступать против Путина – будет иметь дело с кадыровцами. И это работало. Даже в Украине поначалу, в первые месяцы широкомасштабной агрессии".

По мнению эксперта, если Кадырова не станет – и в Чечне начнется дестабилизация в контексте того, что противники семьи Кадырова, которые терпели насилие со стороны этих местных царьков, даже вынуждены были выехать (а таких сотни тысяч), решат поднять тему кровной мести – есть вероятность открытия нового фронта, уже внутри России. И это может оказаться для Путина хуже, чем удар в спину, хуже, чем пригожинский бунт.

"В случае, если смерть Кадырова подтвердится, сложно представить, как Путин сможет утихомирить ситуацию в Чечне – считает Виталий Бала. – А кровников у семьи Кадыровых хватает".

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