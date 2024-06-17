Что Путин верно просчитал в войне: в Bild рассказали о плане Кремля, который начал сбываться

Когда только начиналась полномасштабная война в Украине, в Москве неоднократно заявляли, что не откажутся от своих целей, но вот есть большой вопрос, что Украина сможет рассчитывать на мощную защиту Запада дольно продолжительное время. На третьем году большой войны прогноз россиян начинает сбываться. Потому как для Киева сейчас самой острой становится проблема "спада внимания" со стороны ключевых партнеров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал замглавного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, который с самого начала противостояния ездит в Украину и, в частности, в мае посетил позиции 92-й бригады ВСУ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Самая большая проблема для Украины — это спад внимания. Я вижу это по моим американским коллегам. Они рассказывают мне, что у некоторых телеканалов, которые в начале войны имели там сотни людей, сейчас порой вообще нет там международных репортёров, нет корреспондентов. Так что для меня как для репортера — это своего рода моральное обязательство продолжать ездить туда, смотреть и давать людям голос", — сказал Пауль Ронцхаймер.

Он отметил, журналисты склонны к тому, чтобы слишком быстро признавать какую-то тему такой, которая "больше никого не интересует".

"...Но мы видим в соцсетях, что все не так просто. Очень много людей, которые интересуются ходом (полномасштабной войн, — Ред.), судьбами людей, тем, что там происходит… С другой стороны, у многих действительно есть чувство того, что больше невозможно слушать плохие новости, бояться. И они выключают (телевизор, — Ред.). Идет уже третий год (войны, — Ред.)", — добавил Ронцхаймер.

По его мнению, это то, что российский диктатор Владимир Путин очень верно просчитал с самого начала – что у него больше времени, чем у Запада.

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