Что Путин верно просчитал в войне: в Bild рассказали о плане Кремля, который начал сбываться

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Кравцев Сергей
Когда только начиналась полномасштабная война в Украине, в Москве неоднократно заявляли, что не откажутся от своих целей, но вот есть большой вопрос, что Украина сможет рассчитывать на мощную защиту Запада дольно продолжительное время. На третьем году большой войны прогноз россиян начинает сбываться. Потому как для Киева сейчас самой острой становится проблема "спада внимания" со стороны ключевых партнеров. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал замглавного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, который с самого начала противостояния ездит в Украину и, в частности, в мае посетил позиции 92-й бригады ВСУ.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он отметил, журналисты склонны к тому, чтобы слишком быстро признавать какую-то тему такой, которая "больше никого не интересует".
По его мнению, это то, что российский диктатор Владимир Путин очень верно просчитал с самого начала – что у него больше времени, чем у Запада.
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Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка узнала, как Путин готовится к дальнейшему затягиванию войны.
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