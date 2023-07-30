Что стоит за разговорами Путина о переговорах – кто может заставить РФ прекратить войну

Российский диктатор Владимир Путин выдал новый ряд заявлений о переговорах. Во время встречи с африканскими лидерами он уверял, что соответствующие договоренности были готовы весной прошлого года, но Киев и Запад их якобы сорвали. Он также утверждал, что Россия готова искать пути мирного урегулирования, никогда не отказывалась от переговоров, но при этом настаивает, чтобы Украина имела нейтральный статус. В Офисе президента Украины назвали очередные путинские заявления "переговорным нытьем", в очередной раз акцентируя, что мы не будем проводить переговоры с россией, пока ее войска находятся на нашей территории, а также пока страна-агрессор не признает совершенные военные преступления. Между тем, появились новости, что в начале августа запланированы переговоры, инициированные Саудовской Аравией (пройдут в Джидде, экономической столице королевства) тридцати стран (без россии) относительно "формулы мира" для Украины. О чем говорит очередная волна разговоров о переговорах? Есть ли возможность выхода на некоторые реальные позиции в этом процессе уже в этом году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обращусь к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

То, что Саудовская Аравия анонсировала на 5-6 августа собрание 30 стран, которые будут обсуждать приход мира в Украине – отличная новость

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран отмечает, что путинские "миротворческие" заявления были сделаны исключительно в контексте встречи со странами Африки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Он просто делал хорошую мину при плохой игре. И продуцировал традиционные пропагандистские штампы, не имеющие отношения к реальности, – объясняет эксперт. – А вот то, что Саудовская Аравия анонсировала на 5-6 августа собрание 30 стран (без участия россии), которые будут обсуждать приход мира в Украине – отличная новость. Есть реальные перспективы".

Виктор Таран отмечает, что впервые с начала продолжающейся почти десять лет российско-украинской войны к ее урегулированию готовы подключиться страны Африки, Южной (Латинской) Америки, Индия.

"Пока Китай не подтвердил своего участия, но и не опроверг его. Круг стран, готовых покончить с войной, расширяется. Это уже не только коллективный Запад и его союзники. И чем больше стран будут искать формулу мира, тем лучше", – уверен эксперт.

По его словам, если та же Индия, которая уже подтвердила свое участие в этом форуме, примет нашу формулу мира, присоединиться к санкциям против России, у страны-агрессора возникнут более глобальные проблемы.

"Напомню, что на фоне нефтяного эмбарго со стороны Запада самым крупным потребителем российской нефти стала именно Индия. И, если она присоединится к блокированию страны-агрессора, это будет иметь положительные для нас последствия. Как и вообще любой прогресс после встречи в Саудовской Аравии", – констатирует Виктор Таран.

Для рф мир – это захват новых территорий

Политтехнолог Юрий Подорожний размышляет следующим образом:

"Разговоры о мирных переговорах и завершении войны в этом году идут не впервые. Все предварительные инициативы ложились в китайско-российском контексте. россия изо всех сил пытается заморозить войну в Украине. Тем более что успешный для нее кейс в виде Минского процесса есть. Я бы не сказал, что Минские соглашения сыграли негативную роль для нас, но россия получила возможность закрепиться на оккупированных территориях и готовиться к новой войне. Этот мирный процесс имеет ту же задачу. Для россии важно держать под своим влиянием оккупированные территории. А в этот раз, в отличие от эпохи минских переговоров, статус захваченных частей Украины они определили однозначно – территория страны-агрессора".

По мнению эксперта, и китайская мирная инициатива, и миссия Ватикана, и делегация африканских стран, и даже индонезийская преследовали главное – всадить Украину за стол переговоров, где мы имели бы только одну возможность. А именно – торговать территориями.

"Даже наше вступление в НАТО не было бы для Кремля принципиальным, если бы ему удалось закрепиться на оккупированных украинских землях. Для россии мир – это захват новых территорий", – объясняет Юрий Подорожный.

Он отмечает, что на встрече путина с африканскими лидерами тот не сказал ничего нового.

"Старая пластинка о начале переговоров в Турции (в марте прошлого года), о том, что его якобы "кинула" Украина, о том, что он хочет мира, а мы жаждем войны, потому что нацисты. Конечно, для людей, которые принимают государственные решения и разбираются в политике, такие заявления, по меньшей мере, выглядят как пиар акция для домохозяек (хотя и они, видимо, задаются вопросом – какого вы хотите мира, когда остаетесь агрессором?). Думаю, что это неуважение испытали и лидеры африканских стран. Которые, несмотря на объяснение путина, почему он остановил зерновую сделку, выразили недовольство действиями россии", – подчеркивает политтехнолог.

Конечно, продолжает он, путин не хочет публично обсуждать оккупацию. Обьяснять действия рф по включению оккупированных и даже неоккупированных территорий в свой состав.

"Именно поэтому он говорит о нейтральном статусе Украины, – считает Юрий Подорожний. – Но на самом деле это ширма, за которой скрывается лишь намерение как можно дольше держать ситуацию в замороженном состоянии. Ведь полноценный мир не позволит россии продолжить войну через год, три, пять. Именно поэтому затянувшиеся во времени переговоры являются путем еще более кровавой войны".

Украинская же позиция непреклонна, напоминает эксперт. А именно – переговоры могут начаться в случае полного отвода войск россии с территории Украины.

"Но россия не готова не только покинуть Крым и Донбасс, но и даже оккупированные после февраля 2022 года территории. Более того, в случае договоренностей (представим гипотетически идущие переговоры), например, рф покидает Запорожскую область. Так вот даже, если они будут отводить войска, но юридически не снимут с этой области статус части субъекта федерации – это очередная мина замедления действия", – объясняет Юрий Подорожный.

И вот – как гром среди ясного неба – сообщение о том, что в начале августа состоится саммит по украинскому вопросу в Саудовской Аравии.

"На переговоры позовут ключевые развивающиеся страны, включая ЮАР, Индию и Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Также будут присутствовать британцы, поляки и представители ЕС. Интересно, что россию на этот саммит не зовут. Этим демонстрируется нивелирование усилий россии объединить вокруг себя страны Всемирного Юга. И хотя эти страны скорее готовы сосать от двух маток, чем решать вопросы мира, этот саммит важен, хотя и не принесет мира, – считает эксперт. – Это уже вторая большая мирная конференция. Первая прошла в Дании в условиях серьезной секретности. Кроме представителей ряда западных стран, там приняли участие также дипломаты из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Итак, если первая конференция была тайной, то встреча в Саудовской Аравии анонсирована. Это означает, что будут заявления и документ, содержащий конкретику. Сейчас сложно говорить о том, что именно там будет предложено. А размышлять об этом нет желания – мирные планы – это уступки. Всегда. К чему будут склонять нас? Выбор не велик, а заявлять на мирной конференции о полной победе Украины никто не будет. Это, наконец, не саммит НАТО, хотя даже и там мы об этом не слышали".

Читайте на портале "Комментарии" — какую игру ведет Кремль вокруг зерновой сделки – могут ли Турция с Африкой надавить на РФ.