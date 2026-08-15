Что стоит за угрозами Путина в адрес Японии: чем напугана Москва

Премьер Японии Санаэ Такаичи назвала первый в истории состоявшийся в четверг визит Владимира Путина на Курильские острова неприемлемым. Япония считает эти острова своими "Северными территориями". Что стоит за угрозами Путина в адрес Японии? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин прекрасно понимает, что сейчас особого продвижения на поле боя нет

Доктор политических наук Игорь Петренко в эфире телеканала FREEДOM отметил, что визит российского диктатора Владимира Путина на Северные территории Японии является попыткой продемонстрировать силу и величие на фоне отсутствия значительного продвижения российской армии на поле боя и снижения уровня поддержки Кремля внутри страны.

По его словам, вопрос о принадлежности Северных территорий Японии остается давним предметом спора между Россией и Японией.

"Как и в случае с Украиной, Российская Федерация считает острова своими, они оккупированы Российской Федерацией. Давно продолжаются дипломатические споры с Японией. Япония, соответственно, этого не признает. В разные времена отношения Российской Федерации и Японии имели свои определенные принципы относительно того, как говорить об этих проблемах. смягчать эту историю”, — объяснил Петренко.

Он считает, что решение Путина посетить Северные территории Японии связано, прежде всего, с необходимостью продемонстрировать российскому обществу хоть какие-то внешнеполитические успехи.

"Путину очень мало места остается, где ему можно демонстрировать какое-то свое “величие”. Но вот визит на Северные территории Японии — это опять же подчеркнуть: смотрите, мы большие, в свое время мы отжали эту территорию у Японии, и мы все поотжимаем, все позабираем, все вернем, расширим и так далее", — отметил эксперт.

По его словам, Кремлю приходится искать подобные поводы для демонстрации силы, поскольку ситуация на фронте не позволяет говорить о серьезных достижениях.

"Путин прекрасно понимает, что сейчас особого продвижения на поле боя нет, есть достаточно серьезные дип-страйки, есть падение уровня его поддержки", — акцентировал эксперт.

У Путина сейчас поиск каких-то "резиновых" заменителей

Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что обучение Тихоокеанского флота РФ на Сахалине и новые выпады Кремля в адрес Токио свидетельствуют о попытках компенсировать утраченный контроль в Черноморском регионе. Утрата возможности безопасно использовать временно оккупированный Крым как пропагандистскую витрину заставляет российский режим имитировать военную мощь по другим направлениям.

Он отметил, что российский диктатор больше не может использовать оккупированный полуостров для демонстрации силы.

"У Путина сейчас поиск каких-то “резиновых” заменителей, но, честно говоря, так называемыми “Курилами” (оккупированные Россией Северные территории Японии, — ред.) заменить Крым не получится, а соответственно, Сахалином заменить Севастополь также. Мы понимаем, что Путин потерял, по сути, свою любимую витрину ехать на временно оккупированные территории, тот же полуостров Крым, он просто боится”, — отметил Чаленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поставил Минобороны задачу по ЕС и НАТО: она должна быть выполнена уже в 2026 году.



