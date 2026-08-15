Что стоит за угрозами Путина в адрес Японии: чем напугана Москва

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Кравцев Сергей
Премьер Японии Санаэ Такаичи назвала первый в истории состоявшийся в четверг визит Владимира Путина на Курильские острова неприемлемым. Япония считает эти острова своими "Северными территориями". Что стоит за угрозами Путина в адрес Японии? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук Игорь Петренко в эфире телеканала FREEДOM отметил, что визит российского диктатора Владимира Путина на Северные территории Японии является попыткой продемонстрировать силу и величие на фоне отсутствия значительного продвижения российской армии на поле боя и снижения уровня поддержки Кремля внутри страны.
По его словам, вопрос о принадлежности Северных территорий Японии остается давним предметом спора между Россией и Японией.
Он считает, что решение Путина посетить Северные территории Японии связано, прежде всего, с необходимостью продемонстрировать российскому обществу хоть какие-то внешнеполитические успехи.
По его словам, Кремлю приходится искать подобные поводы для демонстрации силы, поскольку ситуация на фронте не позволяет говорить о серьезных достижениях.
Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что обучение Тихоокеанского флота РФ на Сахалине и новые выпады Кремля в адрес Токио свидетельствуют о попытках компенсировать утраченный контроль в Черноморском регионе. Утрата возможности безопасно использовать временно оккупированный Крым как пропагандистскую витрину заставляет российский режим имитировать военную мощь по другим направлениям.
Он отметил, что российский диктатор больше не может использовать оккупированный полуостров для демонстрации силы.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поставил Минобороны задачу по ЕС и НАТО: она должна быть выполнена уже в 2026 году.