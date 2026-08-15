Що стоїть за погрозами Путіна на адресу Японії: чим налякана Москва

Прем'єрка Японії Санае Такаїчі назвала перший в історії візит Володимира Путіна на Курильські острови, що відбувся в четвер, неприйнятним. Японія вважає ці острови своїми "Північними територіями". Що стоїть за погрозами Путіна на адресу Японії? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, вивчивши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін чудово розуміє, що зараз особливого просування на полі бою немає

Доктор політичних наук Ігор Петренко в ефірі телеканалу FREEДOM зазначив, візит російського диктатора Володимира Путіна на Північні території Японії є спробою продемонструвати силу та велич на тлі відсутності значного просування російської армії на полі бою та зниження рівня підтримки Кремля всередині країни.

За його словами, питання приналежності Північних територій Японії залишається давнім предметом суперечки між Росією та Японією.

“Як і у випадку з Україною, Російська Федерація вважає острови своїми, вони окуповані Російською Федерацією. Давно тривають дипломатичні суперечки з Японією. Японія, відповідно, цього не визнає. У різні часи відносини Російської Федерації та Японії мали свої певні принципи щодо того, як говорити про ці проблеми. Одне з положень – це питання невідвідування цієї території вищим політичним керівництвом для того, щоб пом’якшувати цю історію”, — пояснив Петренко.

Він вважає, що рішення Путіна відвідати Північні території Японії пов’язане передусім із необхідністю продемонструвати російському суспільству хоч якісь зовнішньополітичні успіхи.

“Путіну залишається дуже мало місця, де він може демонструвати якусь свою “велич”. Але ось візит на Північні території Японії – це знову ж таки наголосити: дивіться, ми великі, свого часу ми віджали цю територію у Японії, і ми все повіджимаємо, все заберемо, все повернемо, розширимо і так далі”, — зазначив кандидат політичних наук.

За його словами, Кремлю доводиться шукати подібні приводи для демонстрації сили, оскільки ситуація на фронті не дає змоги говорити про серйозні досягнення.

“Путін чудово розуміє, що зараз особливого просування на полі бою немає, є досить серйозні діп-страйки, є падіння рівня його підтримки”, — акцентував експерт.

У Путіна зараз пошук якихось “гумових” замінників

Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що навчання Тихоокеанського флоту РФ на Сахаліні та нові випади Кремля на адресу Токіо свідчать про спроби компенсувати втрачений контроль у Чорноморському регіоні. Втрата можливості безпечно використовувати тимчасово окупований Крим як пропагандистську вітрину змушує російський режим імітувати військову міць на інших напрямках.

Він зазначив, що російський диктатор більше не може використовувати окупований український півострів для демонстрації сили.

“У Путіна зараз пошук якихось “гумових” замінників, але, чесно кажучи, так званими “Курилами” (окуповані Росією Північні території Японії, — ред.) замінити Крим не вийде, а відповідно, Сахаліном замінити Севастополь також. Ми розуміємо, що Путін втратив, по суті, свою улюблену вітрину — їздити на тимчасово окуповані території, той же півострів Крим, він просто боїться”, — зазначив Чаленко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін поставив Міноборони задачу щодо ЄС і НАТО: вона має бути виконана вже у 2026 році.



