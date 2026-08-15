Що стоїть за погрозами Путіна на адресу Японії: чим налякана Москва

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Кравцев Сергей
Прем'єрка Японії Санае Такаїчі назвала перший в історії візит Володимира Путіна на Курильські острови, що відбувся в четвер, неприйнятним. Японія вважає ці острови своїми "Північними територіями". Що стоїть за погрозами Путіна на адресу Японії? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, вивчивши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Доктор політичних наук Ігор Петренко в ефірі телеканалу FREEДOM зазначив, візит російського диктатора Володимира Путіна на Північні території Японії є спробою продемонструвати силу та велич на тлі відсутності значного просування російської армії на полі бою та зниження рівня підтримки Кремля всередині країни.
За його словами, питання приналежності Північних територій Японії залишається давнім предметом суперечки між Росією та Японією.
Він вважає, що рішення Путіна відвідати Північні території Японії пов’язане передусім із необхідністю продемонструвати російському суспільству хоч якісь зовнішньополітичні успіхи.
За його словами, Кремлю доводиться шукати подібні приводи для демонстрації сили, оскільки ситуація на фронті не дає змоги говорити про серйозні досягнення.
Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що навчання Тихоокеанського флоту РФ на Сахаліні та нові випади Кремля на адресу Токіо свідчать про спроби компенсувати втрачений контроль у Чорноморському регіоні. Втрата можливості безпечно використовувати тимчасово окупований Крим як пропагандистську вітрину змушує російський режим імітувати військову міць на інших напрямках.
Він зазначив, що російський диктатор більше не може використовувати окупований український півострів для демонстрації сили.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін поставив Міноборони задачу щодо ЄС і НАТО: вона має бути виконана вже у 2026 році.