Что такое ДСНВ и почему Россия выходит из договора о ядерных вооружениях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2026 году закончит действие последнее соглашение между Россией и США о контроле над стратегическими наступательными вооружениями ДСНВ (также известный как СНВ-III). Это означает конец эпохи двусторонних договоренностей, ограничивших ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных государств мира.

Россия выходит из ядерного договора с США. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза РФ сделал несколько заявлений об окончании договора ДСНВ.

"Разрушительные шаги Запада существенно подорвали основы диалога стран с ядерным оружием. Окончание ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. Система соглашений РФ и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонными вооружениями почти полностью демонтирована", — сказал Путин.

Однако российский диктатор также заявил о возможности возвратиться к принципам ДСНВ.

"РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов США", — сказал Путин.

Что такое ДСНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) подписали в 2010 году президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Он вступил в силу в 2011 году и был продлен до 2026 года. Это седьмой документ в серии ядерных договоренностей между США и Россией (ранее СССР).

По его условиям стороны обязывались:

— ограничить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков — не более 700;

— снизить количество боезарядов до 1550 единиц;

иметь не более 800 пусковых установок и носителей в боевом и резервном состоянии.

Документ также вводил инспекционный механизм контроля. Каждый год США и Россия могли проводить до 18 взаимных проверок на ядерных объектах. К 2021 году было проведено около 300 таких инспекций.

В августе 2022 года Москва приостановила участие в проверках, заявив, что санкции якобы делают невозможным приезд ее инспекторов в США. А теперь в 2025 году Путин заявил о фактическом выходе из договоренностей.

Чем окончание ДСНВ грозит миру

ДСНВ был последним действенным инструментом, который ограничивал количество стратегических ядерных боезарядов и носителей в США и РФ. Его завершение будет означать, что обе страны больше не будут иметь юридические обязательства воздерживаться от наращивания ядерных потенциалов.

Хотя Путин заявил, что не планирует наращивать ядерный потенциал, однако окончание ДСНВ может спровоцировать новую гонку вооружений и поставить под угрозу глобальную систему безопасности, ведь отсутствие проверок и лимитов открывает путь к полному разрыву в сфере ядерного контроля.

