Що таке ДСНО і чому Росія виходить із договору про ядерні озброєння

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у 2026 році закінчить дію остання угода між Росією та США про контроль над стратегічними наступальними озброєннями ДСНО (також відомий як СНО-III). Це означає кінець епохи двосторонніх домовленостей, які обмежували ядерні арсенали двох найбільших ядерних держав світу.

Росія виходить із ядерного договору з США. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ зробив кілька заяв про закінчення договору ДСНО.

"Руйнівні кроки Заходу суттєво підірвали основи діалогу країн із ядерною зброєю. Закінчення ДСНО у 2026 році означає зникнення останньої угоди про прямі обмеження на ракетний потенціал. Система угод РФ та США щодо контролю над ракетно-ядерними та стратегічними оборонними озброєннями майже повністю демонтована", — сказав Путін.

Однак російський диктатор також заявив про можливість повернутися до принципів ДСНО.

"РФ хоче спробувати зберегти статус-кво, що склався завдяки ДСНО. Збереження Росією обмежень щодо ДСНО можливе лише у разі аналогічних кроків США", — сказав Путін.

Що таке ДСНО

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) підписали у 2010 році президенти Барак Обама та Дмитро Медведєв. Він набув чинності у 2011 році та був продовжений до 2026-го. Це сьомий документ у серії ядерних домовленостей між США та Росією (раніше СРСР).

За його умовами сторони зобов’язувалися:

- обмежити кількість розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників — не більше 700;

- знизити кількість боєзарядів до 1550 одиниць;

- мати не більше 800 пускових установок і носіїв у бойовому та резервному стані.

Документ також вводив інспекційний механізм контролю. Щороку США та Росія могли проводити до 18 взаємних перевірок на ядерних об’єктах. До 2021 року було здійснено близько 300 таких інспекцій.

У серпні 2022 року Москва призупинила участь у перевірках, заявивши, що санкції нібито унеможливлюють приїзд її інспекторів до США. А тепер у 2025 році Путін заявив про фактичний вихід з домовленостей.

Чим закінчення ДСНО загрожує світу

ДСНО був останнім дієвим інструментом, який обмежував кількість стратегічних ядерних боєзарядів і носіїв у США та РФ. Його завершення означатиме, що обидві країни більше не матимуть юридичних зобов’язань утримуватися від нарощування ядерних потенціалів.

Хоч Путін заявив, що не планує нарощувати ядерний потенціал, однак закінчення ДСНО може спровокувати нову гонку озброєнь і поставити під загрозу глобальну систему безпеки, адже відсутність перевірок і лімітів відкриває шлях до повного розриву у сфері ядерного контролю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рейтинг країн за кількістю ядерної зброї.

Також "Коментарі" писали, що в Україні відреагували на "важливу" заяву Путіна.