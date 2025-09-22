Що таке ДСНО і чому Росія виходить із договору про ядерні озброєння

Рубрики
Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у 2026 році закінчить дію остання угода між Росією та США про контроль над стратегічними наступальними озброєннями ДСНО (також відомий як СНО-III). Це означає кінець епохи двосторонніх домовленостей, які обмежували ядерні арсенали двох найбільших ядерних держав світу.
Росія виходить із ядерного договору з США. Фото з відкритих джерел
Володимир Путін під час наради з членами Ради безпеки РФ зробив кілька заяв про закінчення договору ДСНО.
Однак російський диктатор також заявив про можливість повернутися до принципів ДСНО.
Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) підписали у 2010 році президенти Барак Обама та Дмитро Медведєв. Він набув чинності у 2011 році та був продовжений до 2026-го. Це сьомий документ у серії ядерних домовленостей між США та Росією (раніше СРСР).
За його умовами сторони зобов’язувалися:
Документ також вводив інспекційний механізм контролю. Щороку США та Росія могли проводити до 18 взаємних перевірок на ядерних об’єктах. До 2021 року було здійснено близько 300 таких інспекцій.
У серпні 2022 року Москва призупинила участь у перевірках, заявивши, що санкції нібито унеможливлюють приїзд її інспекторів до США. А тепер у 2025 році Путін заявив про фактичний вихід з домовленостей.
ДСНО був останнім дієвим інструментом, який обмежував кількість стратегічних ядерних боєзарядів і носіїв у США та РФ. Його завершення означатиме, що обидві країни більше не матимуть юридичних зобов’язань утримуватися від нарощування ядерних потенціалів.
Хоч Путін заявив, що не планує нарощувати ядерний потенціал, однак закінчення ДСНО може спровокувати нову гонку озброєнь і поставити під загрозу глобальну систему безпеки, адже відсутність перевірок і лімітів відкриває шлях до повного розриву у сфері ядерного контролю.
