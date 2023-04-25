Что такое интеллектуальные боеприпасы и плащи-невидимки, которыми хвастается Россия

За время активных широкомасштабных боевых действий против Украины зафиксировано всего несколько случаев использования Россией боеприпаса ПТКМ-1Р. Поэтому в этом случае русские пропагандисты могут использовать это только для поднятия боевого духа собственных войск и собственного населения. Но это никак не касается обеспечения преимущества русских войск на поле боя. Об этом в Телеэфире заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, пишут "Комментарии".



Прыгающие мины и плащи-невидимки – ничто иное как пропаганда РФ

Так он прокомментировал информацию, что в своих пабликах россияне хвалятся прыгающей миной ПТКМ. Она оборудована датчиками, которые вроде бы на расстоянии до 50 м анализируют колебания грунта, звук, силу давления на почву и якобы реагирует именно на тяжелую бронетехнику, к тому же только на вражескую. И после активации срабатывает бросовой заряд, мина подпрыгивает и поражает башню танка.

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Это так называемая мина ПТКМ-1Р, как называют россияне интеллектуальный боеприпас для борьбы с танками. Это комплексное изделие, обеспечивающее ведение обнаружения цели, ее сопровождение, определение автоматически направления на цель, расстояния, ввод всех поправок и уничтожение с помощью ударного ядра. Выстреливаемый боеприпас формирует ударное ядро, которое должно поражать танк в верхнюю полусферу. Это самая незащищенная часть любой бронемашины. По тактико-техническим характеристикам обеспечивается бронепробивание до 70 см. Но любой подобный интеллектуальный боеприпас имеет такие же недостатки. В российском случае это прежде всего доступ к технологическим комплектующим, используемым в этом боеприпасе. Поэтому не приходится говорить о том, что у российской армии могут быть достаточные запасы подобных боеприпасов", — сказал Рябых.

Кроме того, российские СМИ утверждают, что их военные в Украине начали использовать плащи-невидимки, маскирующие ночью от тепловизоров.

"Вполне возможно, это не столь очень сложная технология, но сложная для эффективного боевого применения. Подобное средство может быть эффективным, потому что защищает от обнаружения человека с помощью средств ночного видения, и, конечно, это может уменьшать летальность. Но для того, чтобы обеспечить полноценное подобное средство, оно должно быть технологичным. Потому что можно сделать такую накидку, но в ней будет неудобно воевать и долго находиться, потому что основная технология – это отвод тепла и обеспечение защиты в инфракрасном спектре. А с этим может быть очень плохо. И мы видим, что, может быть, теми же пропагандистами используется подобная реклама для продвижения изделия одного из российских производителей", — сказал Валерий Рябых.

Речь шла на портале "Комментарии" и о шансах нового наступления россиян и каких неожиданностей ждать от армии страны-агрессорки.

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