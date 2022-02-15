Что заставило Путина отводить российские войска от границ Украины: народное мнение

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Елизавета Черных
15 февраля в Минобороны РФ заявили, что Южный и Западный военные округа России возвращают войска в места дислокации после проведенных военных учений. В настоящее время военные подразделения загружают транспорт и начинают возвращение в пункты постоянного расположения.
Российские войска - фото: REUTERS
Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в намерениях России отступить от украинских границ. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями.
К тому же, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан подчеркивает, что верить России нельзя никогда. Даже когда подписываешь те или иные документы.
Читатели портала "Комментарии" в Facebook высказали свое мнение по поводу заявленного отвода российских войск и предположили, что могло заставить президента РФ Владимира Путина пойти на такой шаг.
Так, многие пользователи уверены, что Россия якобы не собиралась нападать на Украину, а потому по окончанию учений, как и положено, военные возвращаются в места постоянного расположения. Украинцы высказывают мнение, что всеми заявления об угрозе вторжения Запад специально нагнетал ситуацию вокруг нашей страны.
Также многие украинцы уверены, что российский президент принял решение отвести войска, потому что увидел, что в защиту Украины стало много стран-партнеров, которые готовы давать решительный ответ на агрессию РФ. Кроме того, ключевую роль в этом, по мнению украинцев, сыграла "стойкость и решительность" президента Владимира Зеленского:
Все же немало тех, кто не верит в то, что российские войска уйдут от украинских границ, и считает, что "пока рано говорить об этом". Украинцы отмечают, что никто не знает, о чем на самом деле думает Владимир Путин и какой план может готовить:
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