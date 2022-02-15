Что заставило Путина отводить российские войска от границ Украины: народное мнение

15 февраля в Минобороны РФ заявили, что Южный и Западный военные округа России возвращают войска в места дислокации после проведенных военных учений. В настоящее время военные подразделения загружают транспорт и начинают возвращение в пункты постоянного расположения.

Российские войска - фото: REUTERS

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в намерениях России отступить от украинских границ. В своем недавнем твите он заявил, что пока заявления Кремля не подкреплены реальными действиями.

К тому же, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан подчеркивает, что верить России нельзя никогда. Даже когда подписываешь те или иные документы.

"То, что заявляет Минобороны РФ о якобы отводе войск – это одно. Другое дело, когда реально начнется движение российских войск от границ с Украиной", — отмечает генерал.

Читатели портала "Комментарии" в Facebook высказали свое мнение по поводу заявленного отвода российских войск и предположили, что могло заставить президента РФ Владимира Путина пойти на такой шаг.

Так, многие пользователи уверены, что Россия якобы не собиралась нападать на Украину, а потому по окончанию учений, как и положено, военные возвращаются в места постоянного расположения. Украинцы высказывают мнение, что всеми заявления об угрозе вторжения Запад специально нагнетал ситуацию вокруг нашей страны.

"Он и не собирался нападать. Но, кажется, наши партнеры очень хотят", " Обычные учения вот и уходят. А нас Америка с западом развели что бы убить окончательно экономику", "Так он и не собирался войну начинать", "Война не нужна Путину, а Западу...", "Отвел, потому что закончились учения", "Никто и не собирался нападать, нужно было побряцать оружием и все", — пишут читатели.

Также многие украинцы уверены, что российский президент принял решение отвести войска, потому что увидел, что в защиту Украины стало много стран-партнеров, которые готовы давать решительный ответ на агрессию РФ. Кроме того, ключевую роль в этом, по мнению украинцев, сыграла "стойкость и решительность" президента Владимира Зеленского:

"Стойкость и решительность президента, что бы кто не говорил. Народ Украины — это сила, России не по зубам. Знаем теперь кто друзья, а кто "братья", "Посмотрите, как Зеленский поднял весь мир на защиту Украины", "Не ожидал, что мир станет на сторону Украины! Спасибо президенту", "Путин тоже понял, что МИР объединился около УКРАИНЫ ,мы не одни против войны", "Главное, что Европа с нами, ведь там не дураки сидят при власти, там все понимают и не хотят войны так же как и мы", — делятся мнениями украинцы.

Все же немало тех, кто не верит в то, что российские войска уйдут от украинских границ, и считает, что "пока рано говорить об этом". Украинцы отмечают, что никто не знает, о чем на самом деле думает Владимир Путин и какой план может готовить:

"Отвод войск — это одно, а вот, что у Путина в голове — это другое. Он непредсказуем", "Не радуйтесь. Всё ещё впереди", "Путин будет ждать момента, он не остановится, а сейчас блефует", "Не говорите "гоп", пока не перепрыгните", "Не обольщайтесь — все войска на месте", "А разве Путин отвел войска? Они как были, так и стоят", "Верить России нельзя", "Вот как сами увидим, что отводит, а пока говорить об этом рано", "И вы поверили в это? Это хитрый и подлый план", — пишут читатели портала.

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