Россия заявила об отводе войск от границ Украины: можно ли говорить о снятии угрозы вторжения

Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

Россия заявила об отводе войск от границ Украины - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", можно ли считать происходящее признаком деэскалации.

То, что заявляет Минобороны РФ о якобы отводе войск – это одно. Другое дело, когда реально начнется движение российских войск от границ с Украиной

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан подчеркивает, что верить России нельзя никогда. Даже когда подписываешь те или иные документы. Не говоря уж просто о словах.

"Еще легендарный Отто Бисмарк, первый канцлер Германской империи, говорил, что подписанные россиянами соглашения не стоят той бумаги, на которой написаны. Всё это актуально и сегодня. То, что заявляет Минобороны РФ о якобы отводе войск – это одно. Другое дело, когда реально начнется движение российских войск от границ с Украиной. А пока такого, как свидетельствуют наши партнеры и украинская разведка – не происходит", – отмечает генерал.

Он обращает внимание на то, что наши зарубежные партнеры во главе с США занимают принципиальную жесткую позицию касательно агрессивных действий россиян.

"В недавнем телефонном разговоре Байдена с Путиным американский лидер сделал, похоже, последнее предупреждение. Он подчеркнул о жестких последствиях для России, если она решится на дальнейшую агрессию вглубь Украины. Дальнейшее развитие событий покажет, насколько до Кремля дошло", – говорит Василий Богдан.

По его словам, пока мы видим, что россияне продолжают нагнетать ситуацию. Та же Госдума, абсолютно подконтрольная Путину, поддержала постановление об обращении к нему же с предложением признать "независимость" ОРДЛО.

"Если эти "республики" будут легализованы российским руководством, туда, понятно, уже официально введут российские войска. И это законсервирует ситуацию на долгие годы. И это будет огромной проблемой, которая решится, возможно, лишь после смерти Путина. Так что пока повода для оптимизма я не вижу", – признался генерал.

Он уверен, что Украине следует укреплять обороноспособность, активно работать на международных площадках, максимально включать дипломатический ресурс. И, безусловно, принимать меры по усилению внутри страны административного и контрразведывательного режима.

"Мы видим, что в отдельных регионах происходит стрельба, нападения на журналистов. В том же Днепре бандиты мешали работе журналистов "Украинской правды", угрожая ножом. Если и далее криминалитет, который тесно связан с олигархическими кланами, будет диктовать свои условия, вряд ли у нас будет стабильная ситуация, – отмечает Василий Богдан. – Возможно, режим военного положения вводить сейчас не стоит. Но режим чрезвычайного положения – точно необходим. Особенно в контексте того, чтобы поставить на место "пятую колонну" и криминалитет, который активно используется РФ для дестабилизации обстановки в Украине. Есть информация, что с некоторыми нашими олигархами ведут переговоры российские криминальные авторитеты, склоняя их к провозглашению в ряде регионов "республик" по типу тех, что РФ создала на оккупированной части Донбасса. И мы должны работать на опережение этих и прочих угроз".

Пока мы видим в исполнении РФ скорее определенные маневры, чем реальную деэскалацию на границах Украины

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала акцентирует: в заявлении Минобороны РФ отмечается, что отводится лишь часть войск с учений у границ с Украиной. А в ряде районов они продолжатся.

"И всё же такой шаг может выглядеть как сигнал, что Россия не собиралась начинать широкомасштабную открытую войну против Украины, – размышляет эксперт. – При этом вряд ли случайно такой жест совпал с тем, что Госдума 15 февраля проголосовала за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР". А учитывая, что там уже имеются сотни тысяч граждан РФ (сказалась активная раздача паспортов в последний год), и что по "Конституции" этих образований речь идет не об ОРДЛО, а об административных границах Донецкой и Луганской областей, после признание псевдореспублик будет выглядеть, будто Украина "оккупировала" их часть. Ситуация весьма неоднозначная. И теперь, с моей точки зрения, всё зависит от того, какое решение примет Путин. Будет ли он затягивать признание, или оно изначально не планировалось, а мы видим лишь очередной метод давления на Украину – чтобы она выполняла Минские договоренности в российской трактовке и отказалась от курса в НАТО".

Так что самом деле – ничего еще не завершилось. И пока мы видим в исполнении РФ скорее определенные маневры, чем реальную деэскалацию на границах Украины, резюмирует Виталий Бала.

Ранее на портале "Комментарии" - У Зеленского отреагировали на намерение России признать ОРДЛО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!