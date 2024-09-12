Что заставит Путина просить о переговорах: дипломат назвал единственный фактор

Дипломатические диалоги не заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, считает дипломат, посол Украины в Республике Беларусь Роман Бессмертный.

Путин пока не готов к переговорам. Фото из открытых источников

"Словами делу не поможешь, здесь сработает только сила. Собственно, речь идет о необходимости поставок в Украину высокоточного, дальнобойного оружия в необходимом количестве, обеспеченность ВСУ, необходимые действия союзников в этом плане. Это и есть та "булава Котигорошка", которая не только нанесет удар, но и создаст давление, которое заставит Путина просить о диалоге. Если взвешивать на дипломатический язык и застольные диалоги, то они никоим образом на него не повлияют", — сказал Роман Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что на Путина повлияет лишь фактор силы, что признают все – от Дональда Трампа до нынешних официальных глав большинства государств.

"Только фактор силы может вынудить Путина, загнанного в угол, не то, что вести переговоры, а просить об этих переговорах", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис победила в дебатах кандидата от республиканцев Дональда Трампа за счет уверенности и наступательной тактики, заявил политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что в наступательности и внешних невербальных проявлениях эмоций Гаррис успешно сыграла на поле Трампа и, вероятно, именно поэтому победила в дебатах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что подготовка российских захватчиков к контрнаступлению на Курщине была очевидна еще неделю назад, когда враг начал накапливать боеприпасы у линии столкновения, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "Бронеколона из 56 единиц техники прорвала нашу оборону возле Коренево и с юга врезалась в Снагость. Одновременно враг нанес удар пехотными группами с восточного направления в направлении 10-го Октября — Вишневка. Вишневку поджали с юга и востока, а потому не готов сказать, что там сейчас. Как и не понятно, что в Снагости", — рассказал офицер ВСУ.