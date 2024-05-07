Что заявил Путин после "инаугурации": с кем хочет диалог и намерен ли закончить войну в Украине

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Кравцев Сергей
Кремль провел очередное показушное шоу под названием "инаугурацию" правителя России Владимира Путина. Это событие стало итогом непрозрачных "выборов". Путин фактически находится у власти с 2000 года, и сможет править страной еще 6 лет.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
На церемонии в Кремле Путин произнес присягу, в которой пообещал защищать "права и свободы человека и гражданина".
В своей речи Путин заявил, что "мы уверенно смотрим вперед" и "вместе победим", скорее всего, имея ввиду полномасштабную войну против Украины, которую уже третий год ведет РФ.
Особый акцент глава Кремля сделал на том, что Россия якобы не отказывается от диалога с западными странами, но при этом он заявил, что первой Москва никаких шагов делать не будет и ждет от Запада готовности разговаривать, принимая требования РФ.
Стоит отметить, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не видят правовых оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.
В то же время в США заявили, что позиция Вашингтона не поменялась и США и дальше признают Владимира Путина президентом России.
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