Что заявил Путин после "инаугурации": с кем хочет диалог и намерен ли закончить войну в Украине

Кремль провел очередное показушное шоу под названием "инаугурацию" правителя России Владимира Путина. Это событие стало итогом непрозрачных "выборов". Путин фактически находится у власти с 2000 года, и сможет править страной еще 6 лет.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На церемонии в Кремле Путин произнес присягу, в которой пообещал защищать "права и свободы человека и гражданина".

В своей речи Путин заявил, что "мы уверенно смотрим вперед" и "вместе победим", скорее всего, имея ввиду полномасштабную войну против Украины, которую уже третий год ведет РФ.

"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим", — подчеркнул российский диктатор.

Особый акцент глава Кремля сделал на том, что Россия якобы не отказывается от диалога с западными странами, но при этом он заявил, что первой Москва никаких шагов делать не будет и ждет от Запада готовности разговаривать, принимая требования РФ.

"Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, давления на нашу страну, которое не прекращается годами, или искать путь к сотрудничеству и миру", — сказал Путин.

Стоит отметить, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не видят правовых оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

В то же время в США заявили, что позиция Вашингтона не поменялась и США и дальше признают Владимира Путина президентом России.



