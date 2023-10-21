Что ждет россиян, которые не поддерживают Путина: депутат Госдумы озвучил решение

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Те россияне, которые по тем или иным причинам не поддерживают действующего президента РФ Владимира Путина должны быть либо изолированы, либо уничтожены. Третьего решения быть не может. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия-1" сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев. Фото: из открытых источников
Народный избранник, представляющий провластную партию "Единая Россия", считает правильной идею по "уничтожению" практически 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, согласно Росстату, который оценивает численность населения страны в 146,4 млн человек.
На сегодняшний день россияне "на 80% доверяют президенту", уверен Гурулев. Он добавил, что его устраивает "уровень сплочения, который есть на сегодня". Но депутата беспокоит "гниль", которая все еще осталась в российском обществе. Ее как раз, считает Гурулев, и пришло время уничтожить. Видимо, "гнилью" народный избранник считает тех россиян, которые не поддерживают путинский режим и его преступную политику по отношению к самим же россиянам, а также другим народам.
Ожидаемо Андрей Гурулев выразил уверенность, что Путин, правящий Россией дольше всех со времен Иосифа Сталина, одержит победу на президентских выборах, которые должны состояться в марте следующего года.
Читайте также на портале "Комментарии" — выборы президента РФ: Дмитрий Песков ответил, есть ли у Владимира Путина конкуренты.
Также издание "Комментарии" сообщало – в чем состоят путинские планы – к каким последствиям приведет затягивание войны. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости