Выборы президента РФ: Песков ответил, есть ли у Путина конкуренты

На предстоящих выборах президента России, которые должны состояться в марте 2024 года у Владимира Путина "не может быть конкурентов". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

В своем заявлении главный рупор Кремля отметил, что Путин для РФ – это политик "номер один". Представитель Кремля напомнил, что власти России неоднократно на этом акцентировали.

"Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком и государственным деятелем "номер один" у нас в стране. И мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить... Но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации", — высказался Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — о том, что российский диктатор Владимир Путин теперь делает ставку в войне на истощение Украины, а также на то, что ключевые страны-партнеры Киева устанут от войны и перестанут предоставлять украинцам необходимую помощь, говорят уже не только в нашей стране, но и за рубежом. Причем, британский политолог Марк Галеотти и вовсе заявляет, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной, надеясь таким образом продолжить контролировать россиян, усиливать репрессии. И вряд ли случайно на этом фоне появляются сообщения, что уже в ноябре Путин, правящий РФ более 20 лет, объявит о решении баллотироваться на новый президентский срок (под выборы в марте 2024 года). Что можно на данный момент сказать о положении Путина? Рискнет ли он баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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