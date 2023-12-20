Чудом остался жив: известный кремлевский пропагандист попал под обстрел на Донбассе

Известный российский актер, поддерживающий преступный кремлевский режим, побывал на оккупированном Донбассе. Там Охлобыстин попал под обстрел.

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Сообщают, что в него попал пуля, но ранения у него нет, потому что спасся благодаря бронежилету.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, увозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу в броник!" – сообщила дочь актера на собственной странице в Instagram.

Молодая россиянка, как и ее отец, поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и говорит, что гордится своими родителями.

При этом Охлобыстин еще в 2014 году поддержал незаконную аннексию Крыма и российскую оккупацию Донецкого региона. Начиная с 24 февраля 2022 года актер не раз высказывался, что имеет планы поехать на линию фронта, чтобы участвовать в войне на стороне захватчиков. Но пока артист такого шага не сделал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский пропагандист и актер выдал циничное заявление о разбомбленном театре в Мариуполе. Известный в РФ представитель кремлевских пропагандистов, известный тем, что выражает собственные великодержавно-шовинистические взгляды, актер Иван Охлобыстин внезапно высказался о себе, что он "шут".

Однако раскаиваться за свои поступки пропагандист не захотел. Охлобыстин, только на камеру проявляющий "храбрость", сообщил, что летом этого года посетил почти уничтоженный российскими захватчиками город — Мариуполь. Актер говорил, что был в разбомбленном русскими драмтеатре и разрыдался.

