Чуть не осталась лысой: новая пассия Путина пострадала во время эксперимента красоты

Вероятно, новая любовница президента Путина Екатерина Мизулина , одобряющая кровавую войну России в Украине, сообщила, что имела желание отрезать свои волосы, потому что, мол, сожгла их Дайсоном.

Екатерина Мизулина (фото из открытых источников)

"Сейчас вдруг захотелось отрезать волосы. Знаю, все будут отказывать", – написала россиянка на своей странице в социальных сетях .

Однако поклонница Путина все же сообщила, что не будет этого делать и даже обещает поделиться секретом, как быстро отрастить волосы.

"Вчера я расстроилась, поскольку оно сильно пострадало от стайлера Дайсон. Часть из них просто отломилась. Никогда не покупайте эту штуку, мой вам совет. Стоит кучу денег, еще больше вы потратите на спасение гривы. Такое уж во второй раз, в прошлый раз восстанавливало 2 года "Меня уже отказали стричься. Волосы у меня растут очень быстро, восстановятся месяцы за 3-4", — завершила свое сообщение Екатерина Мизулина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин призвал новую пассию на отдых и открестился от Кабаевой. Российские пропагандисты каждый день обнародуют новые новости о личной жизни президента РФ Владимира Путина.

При этом, как сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", хозяин Кремля пригласил свою новую пассию Екатерину Мизулину поехать в Сочи на несколько дней. Причина такого поступка – будто возможно оскорбление Мизулиной. "Екатерина Мизулина сильно расстроилась и даже разозлилась из-за слов Владимира Путина, что их роман вымысел. Во время последнего разговора она попросила Владимира Владимира", — написало СМИ.

К тому же, как далее говорится в информации телеграмм-канала, она требует большей решительности и не отвлекаться на прошлое.

