Циническое заявление Небензи в ООН: как назвал "простых украинцев"

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя сделал очередное скандальное заявление, назвав украинцев "расходным материалом". Его слова прозвучали во время заседания, созванного по запросу Украины из-за недавних ударов РФ по гражданской инфраструктуре.

Василий Небензя в ООН. Фото из открытых источников

Василий Небензя в своем выступлении традиционно для пропаганды Кремля обвинил западные страны в использовании Украины в геополитическом противостоянии с Москвой. Комментируя поддержку Киева со стороны партнеров, российский дипломат перевел вину РФ за убийства украинцев на Запад.

"Простые украинцы – расходный материал", — сказал Небензя.

Небензя также утверждал, что европейские государства якобы используют время войны для подготовки к потенциальному конфликту с Россией и наращивают производство оружия.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании напомнил о жертвах среди гражданского населения в результате российских атак. В частности, он озвучил данные о погибших и раненых, среди которых были дети. По словам Мельника, часть собравшихся воспринимает эти трагедии как "рутинную статистику", хотя речь идет о реальных человеческих жизни.

Во время выступления украинской стороны Небензя демонстративно пользовался телефоном и не реагировал на озвученные факты по поводу последствий обстрелов и военных преступлений РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Василий Небензя озвучил угрозы в адрес Украины, заявив о "новых условиях урегулирования".

Также "Комментарии" писали, что США выступили в ООН с жестким заявлением по России: это закончит войну в Украине.