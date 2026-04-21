Цинічна заява Небензі в ООН: як назвав "простих українців"

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник Росії Василь Небензя зробив чергову скандальну заяву, назвавши українців "витратним матеріалом". Його слова пролунали під час засідання, яке було скликане на запит України через нещодавні удари РФ по цивільній інфраструктурі.

Василій Небензя в ООН. Фото з відкритих джерел

Василь Небензя у своєму виступі традиційно для пропаганди Кремля звинуватив західні країни у використанні України у геополітичному протистоянні з Москвою. Коментуючи підтримку Києва з боку партнерів, російський дипломат переклав провину РФ за вбивства українців на Захід.

"Прості українці – витратний матеріал", — сказав Небензя.

Також Небензя стверджував, що європейські держави нібито використовують час війни для підготовки до потенційного конфлікту з Росією та нарощують виробництво зброї.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання нагадав про жертви серед цивільного населення внаслідок російських атак. Зокрема він озвучив дані про загиблих та поранених, серед яких були діти. За словами Мельника, частина присутніх сприймає ці трагедії як "рутинну статистику", хоча йдеться про реальні людські життя.

Під час виступу української сторони Небензя демонстративно користувався телефоном і не реагував на озвучені факти щодо наслідків обстрілів та воєнні злочини РФ.

