Российское военное ведомство распространило пропагандистские кадры, пытаясь продемонстрировать мирную жизнь на захваченных территориях Донецкой области. На видео зафиксировано, как на фоне разрушенных в результате боевых действий населенных пунктов захватчики занимаются благоустройством мест захоронений солдат времен Второй мировой войны.

Скриншот из видео Минобороны РФ

Особый акцент пропагандисты сделали на Покровске. Пока город страдает от последствий агрессии, оккупационные власти устроили показательную раздачу продуктовых наборов тем немногочисленным жителям, которые не покинули свои дома. Такое сочетание заботы и тотальных разрушений, вызванных самой Россией, выглядит особенно цинично.

Скриншот с видео МО РФ

Эти действия являются частью традиционной стратегии Кремля по использованию советского наследия для легитимизации своего присутствия на оккупированных украинских территориях, несмотря на то, что большинство объектов гражданской инфраструктуры в этих регионах уничтожены самими же войсками РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально отказался от участия в торжественных мероприятиях ко Дню победы, которые пройдут в российской столице. О своем решении глава армянского правительства уже сообщил непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.

Причиной такого шага стал насыщенный внутриполитический график самой Армении. Пашинян пояснил, что его присутствие необходимо в стране из-за старта подготовки к будущему волеизъявлению граждан.