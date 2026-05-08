logo

BTC/USD

80220

ETH/USD

2295.39

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Цинизм на фоне руин: оккупанты раздают подарки жителям Покровска и «упорядочивают» советские могилы
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм на фоне руин: оккупанты раздают подарки жителям Покровска и «упорядочивают» советские могилы

Раздача подарков среди развалин: как агрессор пытается создать картинку «порядка» на оккупированном Донбассе

8 мая 2026, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российское военное ведомство распространило пропагандистские кадры, пытаясь продемонстрировать мирную жизнь на захваченных территориях Донецкой области. На видео зафиксировано, как на фоне разрушенных в результате боевых действий населенных пунктов захватчики занимаются благоустройством мест захоронений солдат времен Второй мировой войны.

Цинизм на фоне руин: оккупанты раздают подарки жителям Покровска и «упорядочивают» советские могилы

Скриншот из видео Минобороны РФ

Особый акцент пропагандисты сделали на Покровске. Пока город страдает от последствий агрессии, оккупационные власти устроили показательную раздачу продуктовых наборов тем немногочисленным жителям, которые не покинули свои дома. Такое сочетание заботы и тотальных разрушений, вызванных самой Россией, выглядит особенно цинично.

Цинизм на фоне руин: оккупанты раздают подарки жителям Покровска и «упорядочивают» советские могилы - фото 2

Скриншот с видео МО РФ                                                   

Эти действия являются частью традиционной стратегии Кремля по использованию советского наследия для легитимизации своего присутствия на оккупированных украинских территориях, несмотря на то, что большинство объектов гражданской инфраструктуры в этих регионах уничтожены самими же войсками РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально отказался от участия в торжественных мероприятиях ко Дню победы, которые пройдут в российской столице. О своем решении глава армянского правительства уже сообщил непосредственно президенту РФ Владимиру Путину.

Причиной такого шага стал насыщенный внутриполитический график самой Армении. Пашинян пояснил, что его присутствие необходимо в стране из-за старта подготовки к будущему волеизъявлению граждан.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости