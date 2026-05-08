Росія Цинізм на фоні руїн: окупанти роздають пакунки мешканцям Покровська та «впорядковують» радянські могили
Цинізм на фоні руїн: окупанти роздають пакунки мешканцям Покровська та «впорядковують» радянські могили

Роздача подарунків серед розвалин: як агресор намагається створити картинку «порядку» на окупованій Донеччині

8 травня 2026, 15:07
Недилько Ксения

Російське військове відомство поширило пропагандистські кадри, намагаючись продемонструвати "мирне життя" на захоплених територіях Донецької області. На відео зафіксовано, як на тлі зруйнованих внаслідок бойових дій населених пунктів загарбники займаються благоустроєм місць поховань солдатів часів Другої світової війни.

Скриншот з відео Міноборони РФ

Особливий акцент пропагандисти зробили на Покровську. Поки місто потерпає від наслідків агресії, окупаційна влада влаштувала показову роздачу продуктових наборів тим нечисленним мешканцям, які не залишили свої домівки. Таке поєднання "турботи" та тотальних руйнувань, спричинених самою Росією, виглядає особливо цинічно.

Цинізм на фоні руїн: окупанти роздають пакунки мешканцям Покровська та «впорядковують» радянські могили - фото 2

Скриншот з відео МО РФ                                                                                                                

Ці дії є частиною традиційної стратегії Кремля з використання радянської спадщини для легітимізації своєї присутності на окупованих українських територіях, попри те, що більшість об'єктів цивільної інфраструктури в цих регіонах знищено самими ж військами РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно відмовився від участі в урочистих заходах до Дня перемоги, які пройдуть у російській столиці. Про своє рішення голова вірменського уряду вже повідомив безпосередньо президента РФ Володимира Путіна.

Причиною такого кроку став насичений внутрішньополітичний графік у самій Вірменії. Пашинян пояснив, що його присутність необхідна в країні через старт підготовки до майбутнього волевиявлення громадян.



