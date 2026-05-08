Цинізм на фоні руїн: окупанти роздають пакунки мешканцям Покровська та «впорядковують» радянські могили

Російське військове відомство поширило пропагандистські кадри, намагаючись продемонструвати "мирне життя" на захоплених територіях Донецької області. На відео зафіксовано, як на тлі зруйнованих внаслідок бойових дій населених пунктів загарбники займаються благоустроєм місць поховань солдатів часів Другої світової війни.

Скриншот з відео Міноборони РФ

Особливий акцент пропагандисти зробили на Покровську. Поки місто потерпає від наслідків агресії, окупаційна влада влаштувала показову роздачу продуктових наборів тим нечисленним мешканцям, які не залишили свої домівки. Таке поєднання "турботи" та тотальних руйнувань, спричинених самою Росією, виглядає особливо цинічно.

Скриншот з відео МО РФ

Ці дії є частиною традиційної стратегії Кремля з використання радянської спадщини для легітимізації своєї присутності на окупованих українських територіях, попри те, що більшість об'єктів цивільної інфраструктури в цих регіонах знищено самими ж військами РФ.

