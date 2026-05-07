Після візиту Зеленського Пашинян проінформував Путіна, що не прибуде на парад до РФ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян офіційно відмовився від участі в урочистих заходах до Дня перемоги, які пройдуть у російській столиці. Про своє рішення голова вірменського уряду вже повідомив безпосередньо президента РФ Володимира Путіна.

Причиною такого кроку став насичений внутрішньополітичний графік у самій Вірменії. Пашинян пояснив, що його присутність необхідна в країні через старт підготовки до майбутнього волевиявлення громадян.

"Пашинян повідомив, що поінформував Путіна про неможливість взяти участь у параді 9 травня в Москві через початок виборчої кампанії у Вірменії", — зазначають джерела, близькі до вірменського уряду.

Цей жест відбувається на тлі тривалого охолодження відносин між Єреваном та Москвою, хоча офіційним приводом обрано саме технічну причину — виборчий процес. Поки Кремль готується приймати іноземних гостей, відмова одного з ключових партнерів по ОДКБ стає черговим сигналом про зміну зовнішньополітичних пріоритетів Вірменії.

Нагадаємо, що раніше представники російської влади заявляли про підготовку Путіна до перемовин із закордонними лідерами, які мають прибути на парад, проте список гостей продовжує зазнавати змін.

Крім того, соратник Путіна Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо визначився з форматом своєї поїздки до Москви з нагоди закінчення Другої світової війни. Попри попередні дискусії, очільник словацького уряду не планує бути присутнім на самому військовому параді.