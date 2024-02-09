9 февраля в час ночи американский "журналист" Такер Карлсон опубликовал свое интервью с российским президентом Путин, где тот заявил, что якобы "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

Интервью Путина Карлсону (фото из открытых источников)

Свое интервью Карлсон опубликовал нас на странице в соцсети Х .

В разговоре Путин заявил, что Запад якобы начал отдавать себе отчет в невозможности стратегического поражения России.

"Мероприятие начало осознавать невозможность стратегического поражения России, пусть подумает, что делать дальше, мы готовы к диалогу", — заявил Путин.

Следует отметить, что интервью Путина стало повтором озвученных тезисов российского президента, которые он повторяет каждый день. Путин говорил о Сталине, жаловался на Бандеру с Шухевичем, обвинил Украину в нападении на РФ. Также традиционно обвинили США и Запад в войне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что объявлена дата выхода интервью Путина. 7 февраля в Кремле подтвердили, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью с Владимиром Путиным. Это первое интервью Путина западному журналисту после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Как сообщил Такер Карлсон в Instagram, интервью с Путиным опубликуют в четверг в 18:00 в США, что означает, что в Украине оно выйдет в час ночи 9 ноября.

Также "Комментарии" писали о том, что Клинтон резко раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон резко отреагировала на действия американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина. Клинтон назвала Такера "полезным идиотом" и "щенком".

Во время интервью на MSNBC Хиллари Клинтон спросили об ее отношении к интервью Карлсону с Путиным. По словам Клинтон, над американским журналистом в России все смеются.

