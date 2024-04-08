Россия обратилась в Казахстан с просьбой быть готовым предоставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае возможного дефицита горючего, что может возникнуть из-за атак украинских беспилотников и прекращения работы нефтеперерабатывающих заводов.

Казахстан и Россия

По сообщению Reuters, соглашение об использовании запасов для России уже согласовано. Также Беларусь, соседняя страна, согласилась оказать помощь Москве по поставкам бензина.

К концу марта атаки беспилотников привели к отключению около 14% российских мощностей первичной переработки нефти. Власти России утверждают, что "ситуация на внутренних рынках горючего стабильна, а запасы достаточны".

При этом известно, что с 1 марта Россия ввела запрет на экспорт бензина на полгода во избежание острого дефицита горючего. Однако этот запрет не распространяется на страны Евразийского экономического союза, в который входит Казахстан, а также некоторые другие страны, с которыми у России есть соглашения о поставках горючего. Однако трейдеры считают, что запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.

На 5 апреля запасы бензина АИ-92 в Казахстане составляли 307,7 тысячи тонн, бензина АИ-95 – 58 тысяч тонн. Запасы дизельного топлива составляли 435,3 тысячи тонн, а авиационного топлива – 101 тысячи тонн.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме страны-агрессора обвинили Казахстан в том, что тот проводит политику "дерусификации" и заявили, что это не улучшит отношения между государствами. Кроме того, в Госдуме заявили, что Казахстан станет следующей целью для агрессии России после Украины. При этом решение уже принято, подготовка к агрессии проводится.