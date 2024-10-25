ЦПД: Что означает для РФ рекордное повышение учетной ставки

Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта – до 21%. Это рекордное повышение. К тому же за 2024 год это уже восьмое повышение и не последнее — прогнозируется еще одно до конца года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.



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"Такой показатель является для России рекордным с 2003 года и превысил даже пессимистические сценарии, которые озвучивались специалистами ранее. Это свидетельствует о серьезных проблемах в российской экономике. Хотя официальные власти РФ и отрицают этот факт, рассказывая населению, что санкции на экономику страны никак не влияют”, — говорится в сообщении ЦПД.

По данным Центра, повышение ключевой ставки увеличивает стоимость кредитов для экономики и населения и сокращает экономический рост, что должно приводить к сокращению инфляции. Однако отмечают, что мер, предпринимаемых российским правительством для стабилизации экономики, недостаточно, ведь инфляция в РФ продолжает расти даже после неоднократного повышения ключевой ставки в этом году.

“В условиях санкций и войны, нуждающейся в огромных ресурсах, становится все сложнее удерживать контроль над экономикой РФ. Путинская "стабильность" рассыпается, как карточный домик. Однако это не останавливает диктатора – он готов жертвовать благополучием своего народа ради удовлетворения своих имперских амбиций”, — заключают в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД России обратились к Западу с требованием приструнить Киев. Подробнее о заявлении российской стороны читайте по ссылке.



