Цветы с надписью «АУЕ»: как наказали блоггершу
commentss НОВОСТИ Все новости

Цветы с надписью «АУЕ»: как наказали блоггершу

В Москве суд арестовал блогершу Олесю Рожкову на 10 суток из-за фото с символикой, которую в РФ считают экстремистской

5 февраля 2026, 21:35
Автор:
Ткачова Марія

В Москве суд назначил административный арест на 10 суток блогеру Олесе Рожковой по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Медиазона".

Цветы с надписью «АУЕ»: как наказали блоггершу

Российская блоггерша с цветами «АУЕ»

Основанием для протокола стали фотографии, опубликованные 5 сентября в соцсети ВКонтакте и в телеграмм-канале блоггерши. На снимках Рожкова позирует с корзиной цветов, выложенных в форме аббревиатуры "АУЕ" (арестантский уклад един). Аналогичная аббревиатура, по данным суда, содержалась и в номерном знаке автомобиля.

В России движение АУЕ официально признано экстремистским, а публичное использование его символики влечет административную или уголовную ответственность.

Суд признал публикацию демонстрацией запрещенной символики и принял решение об административном аресте сроком на 10 суток.

Источник: https://t.me/astrapress
