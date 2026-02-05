Цветы с надписью «АУЕ»: как наказали блоггершу

В Москве суд назначил административный арест на 10 суток блогеру Олесе Рожковой по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Медиазона".

Российская блоггерша с цветами «АУЕ»

Основанием для протокола стали фотографии, опубликованные 5 сентября в соцсети ВКонтакте и в телеграмм-канале блоггерши. На снимках Рожкова позирует с корзиной цветов, выложенных в форме аббревиатуры "АУЕ" (арестантский уклад един). Аналогичная аббревиатура, по данным суда, содержалась и в номерном знаке автомобиля.

В России движение АУЕ официально признано экстремистским, а публичное использование его символики влечет административную или уголовную ответственность.

Суд признал публикацию демонстрацией запрещенной символики и принял решение об административном аресте сроком на 10 суток.

