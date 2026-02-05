Квіти з написом «АУЕ»: як покарали блогерку

У Москві суд призначив адміністративний арешт на 10 діб блогерці Олесі Рожковій у справі про демонстрацію екстремістської символіки. Про це повідомляє "Медиазона".

Російська блогерка з квітами «АУЕ»

Підставою для протоколу стали фотографії, опубліковані 5 вересня у соцмережі "ВКонтакте" та в телеграм-каналі блогерки. На знімках Рожкова позує з кошиком квітів, викладених у формі абревіатури "АУЕ" ("арестантский уклад един"). Аналогічна абревіатура, за даними суду, містилася і в номерному знаку автомобіля.

У Росії рух АУЕ офіційно визнаний екстремістським, а публічне використання його символіки тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Суд визнав публікації демонстрацією забороненої символіки та ухвалив рішення про адміністративний арешт строком на 10 діб.

