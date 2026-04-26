"Дальше будет хуже": в Кремле заявили о "болезненных решениях" о договоренностях Украины и РФ

В Кремле снова заявили о якобы готовности к переговорам с Украиной, в то же время повторив жесткую риторику по Киеву. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Украине придется принимать "болезненные решения", если она хочет достичь договоренностей с Москвой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия якобы неоднократно посылала сигналы о готовности к мирным переговорам. По его словам, украинские власти должны "набраться свободы" и согласиться на все условия, которые выдвигает Москва.

"Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались свободы и приняли те решения, которые они должны принять, чтобы выйти на договоренности. Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика", — сказал Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Украина неоднократно отмечала, что любые переговоры возможны только при уважении суверенитета и территориальной целостности государства. Президент Владимир Зеленский ранее называл часть российских требований "капитуляционными" для Украины.

Кроме того, в Киеве заявляли о готовности Зеленского к личной встрече с Владимиром Путиным. Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что Украина поддерживает формат переговоров с участием Трампа и Эрдогана, в том числе на площадке Турции. Однако, по словам Сибиги, Путин "прячется" от переговоров.

