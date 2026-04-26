logo_ukra

BTC/USD

77942

ETH/USD

2334.02

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія "Далі буде гірше": у Кремлі заявили про "болючі рішення" про домовленності України та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

"Далі буде гірше": у Кремлі заявили про "болючі рішення" про домовленності України та РФ

Дмитро Пєсков заявив, що Києву доведеться ухвалювати "болючі рішення" для домовленостей з РФ.

26 квітня 2026, 16:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі знову заявили про нібито готовність до переговорів з Україною, водночас повторивши жорстку риторику щодо Києва. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що Україні доведеться ухвалювати "болючі рішення", якщо вона хоче досягти домовленостей з Москвою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков в розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним заявив, що Росія начебто неодноразово надсилала сигнали про готовність до мирних переговорів. За його словами, українська влада має "набратися волі" та погодитися на усі умови, які висуває Москва.

"Ми з Москви неодноразово говоримо про те, щоб у Києві набралися волі і прийняли ті рішення, які вони повинні прийняти, щоб вийти на домовленості. Далі буде гірше. Далі потрібно буде приймати ще більш болючі рішення. І вони це починають розуміти, звідси істерика", — сказав Пєсков.

Зауважимо, що попри заяви Пєскова, Україна неодноразово наголошувала, що будь-які переговори можливі лише за умови поваги до суверенітету та територіальної цілісності держави. Президент Володимир Зеленський раніше називав частину російських вимог "капитуляційними" для України.

Крім того, у Києві заявляли про готовність Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначав, що Україна підтримує формат переговорів за участю Трампа та Ердогана, зокрема на майданчику Туреччини. Однак, за словами Сибіги, Путін "ховається" від переговорів.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини