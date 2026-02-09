Береговая охрана Индии задержала три нефтяных танкера в Аравийском море по подозрению в контрабанде нефти, что стало заметным шагом в глобальной кампании против так называемого "теневого флота". Операция состоялась примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи и, по заявлению индийской стороны, была результатом "технологического наблюдения и анализа структуры данных".

Индия задержала танкеры теневого флота. Фото: Береговая охрана Индии

В официальном сообщении береговой охраны Индии отмечается, что задержанные суда использовались международной сетью для транспортировки дешевой нефти из регионов, охваченных конфликтами. По версии индийских правоохранителей, топливо переправляли в международных водах на автоцистернах, избегая таможенных пошлин и контроля прибрежных государств. После задержания судна сопровождали в Мумбаи для дальнейших юридических процедур.

Индийские власти не назвали ни владельцев танкеров, ни стран происхождения нефти, не упоминая также о возможных нарушениях санкций. В то же время аналитики по отслеживанию судоходства TankerTrackers и иранские СМИ утверждают, что речь идет о находящихся под санкциями США танкерах AL JAFZIA, ASPHALT STAR и STELLAR RUBY. По их данным, одно из судов ходит под иранским флагом.

Вашингтон ранее не раз обвинял Иран в использовании "теневого флота" для обхода нефтяных санкций. Иранские медиа сообщили, что задержанные танкеры связаны с Тегераном и были внесены в санкционные списки США в 2025 году. Официальных комментариев со стороны Ирана пока не поступало.

В Индии подчеркнули, что операция подтверждает роль страны как "поставщика морской безопасности" и защитника международного порядка, основанного на правилах, на фоне усиления контроля за нелегальными энергетическими потоками в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение Индии наносит серьезный удар по России.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти.