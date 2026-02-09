Далі РФ воювати буде складніше: хто зненацька підставив підніжку Путіну

Імпорт російської нафти до Індії може скоротитися приблизно вдвічі після укладання торгової угоди між Нью-Делі та Вашингтоном. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на джерела в галузі та розпорядження Білого дому, підписане президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, всі державні та приватні нафтопереробні компанії Індії, за винятком Nayara Energy Ltd., призупинили закупівлю спотових партій російської нафти. Таке рішення було ухвалено після заяви Трампа у соціальних мережах, де він окреслив ключові умови торгової угоди. Хоча Індія офіційно підтвердила угоду зі США, її деталі, включаючи енергетичний блок, поки що не розкриваються.

Очікується, що імпорт російської нафти знизиться з січневого рівня близько 1,2 млн барелів на добу приблизно до половини цього обсягу вже до квітня. Згідно з умовами розпорядження Білого дому, Індія зобов'язується припинити прямий та опосередкований імпорт нафти з РФ, а у разі відновлення постачання США можуть підвищити тарифи.

Компанія Nayara Energy, пов'язана з "Роснафтою", ймовірно, продовжить закупівлю на рівні близько 400 тис. барелів на добу через санкційні обмеження та вузьке коло альтернативних постачальників. У той же час Indian Oil Corp., Bharat Petroleum та Reliance Industries поки що обмежуються лише раніше законтрактованими вантажами.

Аналітики прогнозують, що в перспективі імпорт нафти з РФ стабілізується на рівні 400–500 тис. барелів на добу, а вигоди торгової угоди зі США перевершать переваги дешевих російських постачань. Паралельно Індія нарощує закупівлі нафти в Африці, Близькому Сході та Південній Америці.

