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Данные миллионов российских сертификатов о вакцинации продают в даркнете

В ходе выборочной проверки данных, было установлено, что QR-коды сертификатов действительные

сегодня, 12:20
Автор:

Денис Подставной
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В даркнете продают обезличенные данные 48 миллионов российских "ковид-сертификатов". Об этом пишет издание Meduza. 

Данные миллионов российских сертификатов о вакцинации продают в даркнете

Ковид-сертификаты попали в даркнет. Иллюстрация из открытых источников

Как пишет СМИ, на одном из форумов в даркнете было опубликовано объявление о продаже обезличенных данных 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. В материале указывается, что вся база данных продается за сто тысяч долларов. 

По словам хозяина объявления, он добыл эту базу из приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус", где можно оформить QR-код о вакцинации.

База данных содержит десять тысяч строк, в которых находятся первые буквы инициалов лица, прошедшего вакцинацию. Кроме этого там есть его дата рождения, несколько первых и последних цифр серии паспорта гражданина, название препарата, с помощью которого была проведена вакцинация, QR-код и уникальный номер пациента. 

Как передает СМИ, в ходе выборочной проверки данных, было установлено, что QR-коды действительные. В Минцифры РФ сообщили о начале проверки по данному факту. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что памятные вещи Beatles выставили на аукцион. Стало известно, что могут приобрести победители торгов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Мадагаскар накрыл мощный циклон, который принес с собой ветры и дожди. Из-за разбушевавшейся непогоды в стране начали образовываться наводнения, которые затопили уже тысячи домов. Местным жителям приходится эвакуироваться в безопасные районы. Стихия уже успела унести жизни более, чем трех десятков граждан. Также в стране сошли оползни. 




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Источник: https://meduza.io/news/2022/01/26/v-darknete-vystavili-na-prodazhu-obezlichennye-dannye-48-millionov-rossiyskih-sertifikatov-o-vaktsinatsii-ot-kovida
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