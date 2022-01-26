Данные миллионов российских сертификатов о вакцинации продают в даркнете

В даркнете продают обезличенные данные 48 миллионов российских "ковид-сертификатов". Об этом пишет издание Meduza.

Ковид-сертификаты попали в даркнет. Иллюстрация из открытых источников

Как пишет СМИ, на одном из форумов в даркнете было опубликовано объявление о продаже обезличенных данных 48 миллионов российских сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. В материале указывается, что вся база данных продается за сто тысяч долларов.

По словам хозяина объявления, он добыл эту базу из приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус", где можно оформить QR-код о вакцинации.

База данных содержит десять тысяч строк, в которых находятся первые буквы инициалов лица, прошедшего вакцинацию. Кроме этого там есть его дата рождения, несколько первых и последних цифр серии паспорта гражданина, название препарата, с помощью которого была проведена вакцинация, QR-код и уникальный номер пациента.

Как передает СМИ, в ходе выборочной проверки данных, было установлено, что QR-коды действительные. В Минцифры РФ сообщили о начале проверки по данному факту.

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