Даже в Кремле хватаются за голову: что происходит с рейтингом Путина вторую неделю подряд

Уровень поддержки российского диктатора Владимира Путина продолжает снижаться даже по данным государственных социологических служб РФ. Последние результаты опроса ВЦИОМ показали, что одобрение деятельности президента России падает уже вторую неделю подряд, а вместе с ним сокращается и уровень личного доверия.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По результатам исследования, проведенного в конце июня – начале июля, деятельность Путина одобрили 66% респондентов, что почти на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. Уровень доверия также сократился до 72,3%. Всего за две недели оба показателя потеряли более четырех процентных пунктов.

В то же время количество россиян, не одобряющих деятельность президента, продолжает расти. Уровень неодобрения достиг 22,5%, а недоверие – 22,8%. Несмотря на это, нынешние показатели еще не опустились до минимумов, зафиксированных весной во время масштабных перебоев с мобильным интернетом.

Подобную тенденцию подтверждает и приближенный к Кремлю Фонд "Общественное мнение". По его данным, уровень доверия к Путину также снизился – с 71 до 69%.

Социологи обращают внимание на смену приоритетов среди россиян. Если раньше главной темой были боевые действия и атаки на территорию РФ, то сейчас больше всего граждан беспокоит дефицит бензина и резкий рост цен на топливо. Именно топливный кризис стал событием недели для каждого пятого опроса.

На этом фоне все чаще упоминаются последствия украинских дальнобойных ударов по российской инфраструктуре. Совокупность военных, экономических и внутренних проблем все больше влияет на общественные настроения, что уже начинает отражаться даже в контролируемой Кремлем социологии.

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