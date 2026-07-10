Навіть у Кремлі хапаються за голову: що відбувається з рейтингом Путіна другий тиждень поспіль

Рівень підтримки російського диктатора Володимира Путіна продовжує знижуватися навіть за даними державних соціологічних служб РФ. Останні результати опитування ВЦВГД засвідчили, що схвалення діяльності президента Росії падає вже другий тиждень поспіль, а разом із ним скорочується і рівень особистої довіри.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За результатами дослідження, проведеного наприкінці червня – на початку липня, діяльність Путіна схвалили 66% респондентів, що майже на один відсотковий пункт менше, ніж тижнем раніше. Рівень довіри також скоротився до 72,3%. Загалом за два тижні обидва показники втратили понад чотири відсоткові пункти.

Водночас кількість росіян, які не схвалюють діяльність президента, продовжує зростати. Рівень несхвалення досяг 22,5%, а недовіра – 22,8%. Попри це нинішні показники ще не опустилися до мінімумів, зафіксованих навесні під час масштабних перебоїв із мобільним інтернетом.

Подібну тенденцію підтверджує й наближений до Кремля Фонд "Громадська думка". За його даними, рівень довіри до Путіна також знизився – із 71% до 69%.

Соціологи звертають увагу на зміну пріоритетів серед росіян. Якщо раніше головною темою були бойові дії та атаки на територію РФ, то нині найбільше громадян хвилює дефіцит бензину та різке зростання цін на пальне. Саме паливна криза стала подією тижня для кожного п'ятого учасника опитування.

На цьому тлі дедалі частіше згадуються й наслідки українських далекобійних ударів по російській інфраструктурі. Сукупність військових, економічних і внутрішніх проблем дедалі сильніше впливає на суспільні настрої, що вже починає відображатися навіть у контрольованій Кремлем соціології.

Читайте також на порталі "Коментарі" - рейтинг Путіна пішов униз: чи змусить це Кремль відмовитись від війни.



