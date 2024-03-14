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Дедлайном будет утро. Российские повстанцы сделали очередное заявление

Добровольцы из легиона «Свобода России» опубликовали в соцсетях очередное заявление, в котором дали жителям Курской и Белгородской областей время до утра, чтобы выехать из опасных районов

сегодня, 19:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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В частности, в заявлении легиона "Свобода России" указано, что у жителей Курской и Белгородской областей есть время с 21 часа 14 марта до 7 утра 15 марта, чтобы уехать из регионов и сохранить себе жизнь. Повстанцы заявили, что именно для этих целей они открывают гуманитарный коридор.

Дедлайном будет утро. Российские повстанцы сделали очередное заявление

Легион "Свобода России"

"Сохраните свои жизни и жизнь ваших детей",
– сказано в заявлении.

Российские повстанцы сообщили, что уже завтра утром они начнут уничтожать российских военных, скрывающихся в мирных кварталах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 13 марта российские повстанцы анонсировали проведение на следующий день массовых ударов с воздуха по позициям российских военных в Курской и Белгородской областях. В этой связи они призвали власти этих регионов организовать эвакуацию мирных граждан.

Впрочем, 14 марта российские повстанцы заявили, что представители российских властей проигнорировали их предупреждение, более того препятствуют тем жителям, которые желают покинуть опасные территории самостоятельно. Российские повстанцы еще раз призывали мирных граждан не ждать, а самостоятельно эвакуироваться из зоны боевых действий.

Впоследствии, в соцсетях появилось видео, как россияне из Белгородской области с сумками бегут по дороге, пытаясь спастись от войны. На этот счет журналист Роман Цымбалюк отметил, что россияне сейчас чувствуют себя так, как украинцы в первые дни широкомасштабного вторжения России.

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора живо рапортуют, что каждый день на территории Курской и Белгородской областей они "уничтожают сотни украинских военных", а также много танков и разную технику западного образца. Однако очевидно, что эти сообщения расходятся с действительностью.




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Источник: https://t.me/legionoffreedom/1136
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